B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei

Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 12:22
Zelenski se întâlnește la Londra cu liderii europeni, după noi atacuri rusești asupra Ucrainei
Cuprins
  1. Atacuri cu drone în Dnipropetrovsk și Sumî
  2. Zelenski, întâlniri cruciale la Londra
  3. Negocierile de la Miami și poziția Rusiei

Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 au fost rănite în atacuri recente cu drone rusești asupra Ucrainei, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească la Londra cu lideri europeni pentru a discuta propunerea americană de încheiere a războiului.

Atacuri cu drone în Dnipropetrovsk și Sumî

Autoritățile ucrainene au raportat luni că un bărbat de 51 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu drone care a vizat regiunea Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei. Alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, o fată de 13 ani și un băiat de 14 ani, conform Agerpres.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost lovită de drone, rănind șapte civili. Aceste atacuri survin într-un moment tensionat, pe fondul discuțiilor internaționale privind o posibilă soluție de pace.

Zelenski, întâlniri cruciale la Londra

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va afla luni la Londra pentru discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz. Conform declarațiilor lui Macron, liderii europeni vor „face bilanțul situației și al negocierilor aflate în curs sub mediere americană”, scrie Adevărul.

Aceste întâlniri au loc în contextul negocierilor inițiate de SUA pentru a defini o propunere de pace, care a fost discutată recent în runde separate cu Kievul și Moscova.

Negocierile de la Miami și poziția Rusiei

Runda de negocieri de la Miami, care s-a încheiat sâmbătă, nu a adus progrese semnificative, lăsând deschise probleme esențiale. „Rămân subiecte dificile”, a declarat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishina. „Ambele părți continuă însă eforturile pentru a defini soluții realiste și acceptabile.”

Discuțiile au implicat emisarul special al SUA Steve Witkoff, Jared Kushner, ginerele fostului președinte Trump, și oficiali ucraineni, inclusiv Rustem Umerov și Andrii Hnatov.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a reafirmat intenția de a prelua controlul asupra regiunii Donbas „prin orice mijloace”, în timp ce președintele francez Macron a avertizat că Rusia adoptă o strategie de escaladare și nu caută pacea: „Trebuie să menținem presiunea pentru a o determina să avanseze spre o soluție pașnică. De ceea ce se întâmplă în Ucraina depinde securitatea întregii Europe.”

Tags:
Citește și...
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Externe
Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Externe
Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Externe
Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Externe
Cât durează pacea lui Trump. Tensiuni la granița dintre Thailanda și Cambodgia. Un soldat a fost omorât, iar alți patru au fost răniți
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
Externe
Trump, despre Zelenski: „Trebuie să spun că sunt puțin dezamăgit că nu a citit încă propunerea americană”
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
Externe
O femeie a sărit de la etajul 10, cu gemenii ei de 3 ani în braţe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Externe
O femeie de 78 de ani a câștigat la loterie 120 de milioane de euro, dar a rămas fără o bună parte din sumă. Ce a făcut cu banii
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Externe
Un român a fost arestat în Germania după ce a bătut două tinere care se sărutau în tramvai
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Externe
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Externe
Cristian Păun: „Idioții utili din jurul lui Trump, nici el cu toate țiglele pe casă, dau foc lumii civilizate. O pun în genunchi, la picioarele smintiților lumii”
Ultima oră
14:44 - PSD, deranjat de victoria lui Ciprian Ciucu. „De fapt, PSD a câștigat”. Ce spune un important lider despre continuarea Coaliției
14:35 - Anunț îngrijorător despre Dan Petrescu! A slăbit 30 de kg din cauza bolii. Ce decizie a luat familia antrenorului
14:30 - Armata germană își completează stocurile de muniții pentru tancuri. Comandă de milioane de euro de la Rheinmetall
14:07 - Acces restricționat la Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Cum afectează lucrările la metrou accesul spre terminalul Plecări (FOTO)
13:58 - CFR Călători anunță schimbări: rute directe noi și garnituri modernizate
13:55 - Tragedie românească în Tenerife. Un val ucigaș a făcut trei victime
13:41 - Ce se întâmplă cu pisica Jessy? Ce spune Ciprian Ciucu despre pisica Primăriei Sectorului 6? (VIDEO)
13:22 - Lucrările la rețeaua de termoficare lasă bucureștenii în frig. 1.200 de blocuri rămân fără agent termic
13:17 - Topul țărilor europene cu cele mai scumpe băuturi alcoolice. Pe ce loc se află România și ce determină diferența de preț
13:16 - Violențe la Atena, în timpul marșului de comemorare a lui Alexandros Grigoropoulos. Despre ce este vorba