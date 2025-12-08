Cel puțin o persoană a fost ucisă și alte 12 au fost rănite în atacuri recente cu rusești asupra Ucrainei, în timp ce președintele Volodimir Zelenski se pregătește să se întâlnească la cu lideri europeni pentru a discuta propunerea americană de încheiere a războiului.

Atacuri cu drone în Dnipropetrovsk și Sumî

Autoritățile ucrainene au raportat luni că un bărbat de 51 de ani a murit din cauza rănilor suferite în urma unui atac cu drone care a vizat regiunea Dnipropetrovsk, în estul Ucrainei. Alte cinci persoane au fost rănite, inclusiv doi copii, o fată de 13 ani și un băiat de 14 ani, conform Agerpres.

În regiunea Sumî, din nord-estul Ucrainei, o clădire rezidențială cu mai multe etaje a fost lovită de drone, rănind șapte civili. Aceste atacuri survin într-un moment tensionat, pe fondul discuțiilor internaționale privind o posibilă soluție de pace.

Zelenski, întâlniri cruciale la Londra

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va afla luni la Londra pentru discuții cu președintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz. Conform declarațiilor lui Macron, liderii europeni vor „face bilanțul situației și al negocierilor aflate în curs sub mediere americană”, scrie Adevărul.

Aceste întâlniri au loc în contextul negocierilor inițiate de SUA pentru a defini o propunere de pace, care a fost discutată recent în runde separate cu Kievul și Moscova.

Negocierile de la Miami și poziția Rusiei

Runda de negocieri de la Miami, care s-a încheiat sâmbătă, nu a adus progrese semnificative, lăsând deschise probleme esențiale. „Rămân subiecte dificile”, a declarat ambasadoarea Ucrainei în SUA, Olga Stefanishina. „Ambele părți continuă însă eforturile pentru a defini soluții realiste și acceptabile.”

Discuțiile au implicat emisarul special al SUA Steve Witkoff, Jared Kushner, ginerele fostului președinte Trump, și oficiali ucraineni, inclusiv Rustem Umerov și Andrii Hnatov.

Între timp, președintele rus Vladimir Putin a reafirmat intenția de a prelua controlul asupra regiunii Donbas „prin orice mijloace”, în timp ce președintele francez Macron a avertizat că Rusia adoptă o strategie de escaladare și nu caută pacea: „Trebuie să menținem presiunea pentru a o determina să avanseze spre o soluție pașnică. De ceea ce se întâmplă în Ucraina depinde securitatea întregii Europe.”