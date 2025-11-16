B1 Inregistrari!
Zelenski: „Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți". Ce își dorește de la aliații europeni

Zelenski: „Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți”. Ce își dorește de la aliații europeni

Selen Osmanoglu
16 nov. 2025, 09:43
Zelenski: „Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți". Ce își dorește de la aliații europeni
Sursa Foto: Captură Video/ YT
Cuprins
  1. Ce își dorește Zelenski
  2. Rusia, atacuri masive
  3. Nataliei Khodemchuk, una dintre victime

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a venit cu un apel către aliații săi europeni. Acesta spune că are nevoie de sprijin pentru a putea salva vieți, după atacurile masive ale Rusiei.

Ce își dorește Zelenski

Volodimir Zelenski cere aliaților săi europeni „mai multe sisteme de apărare aeriană, mai multe capacități de protecție și o mai mare hotărâre”.

„Ucraina are nevoie de sprijin care să salveze vieți: mai multe sisteme de apărare aeriană, mai multe capacități de protecție și o mai mare hotărâre din partea partenerilor noștri. Numai acest lucru poate opri teroarea rusească și poate oferi familiilor ucrainene dreptul de bază la siguranță în propriile case”, a transmis liderul ucrainean, pe pagina sa de X.

Rusia, atacuri masive

Apelul lui Zelenski vine după ce Rusia a atacat masiv, cu drone și rachete, capitala Ucrainei, vineri.

Serviciile de urgență ucrainene au anunțat inițial un bilanț de „un mort și cel puțin 15 răniți în atacul rusesc” care a provocat pagube în aproape toate cartierele capitalei, conform Agerpres.

Ulterior, autoritățile au revizuit bilanțul, iar cifrele au crescut. Conform Digi24, cel puțin 6 persoane au fost ucise și peste 20 rănite, printre care un copil de 10 ani și o femeie însărcinată.

Nataliei Khodemchuk, una dintre victime

„Atacul masiv al Rusiei asupra Kievului din 14 noiembrie a luat viața Nataliei Khodemchuk”, a anunțat Zelenski, pe platforma X.

„A fost soția lui Valerii Khodemchuk, operator de pompe de circulație la reactorul 4 al centralei nucleare de la Cernobîl, care a murit la 26 aprilie 1986. A fost singurul muncitor al cărui cadavru nu a fost niciodată recuperat de sub dărâmături”, a mai scris el.

„Aproape patru decenii mai târziu, Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie provocată încă o dată de Kremlin. Ucrainenii care au supraviețuit Cernobîlului, care au ajutat la reconstrucția țării după acel dezastru, se confruntă din nou cu pericolul – teroarea unui stat agresor”, a adăugat.

