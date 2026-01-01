Un român aflat lângă barul din stațiunea elvețiană Crans-Montana a povestit momentele cumplite trăite în timpul exploziei devastatoare de acolo. El spune că a intervenit imediat și a ajutat la salvarea a zeci de oameni prinși în mijlocul infernului cumplit. Flăcările uriașe, fumul dens și strigătele disperate ale celor care fugeau i-au reamintit din România de acum zece.

În Elveția, bilanțul este devastator. Cel puțin 40 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 100 au fost rănite. Explozia s-a produs , iar primele informații arată că totul ar fi pornit de la focurile de artificii. Atmosfera de petrecere s-a transformat într-un coșmar.

Several dozen people are presumed dead and around 100 injured after a fire at a bar in a Swiss ski resort. The fire, which police say is not being treated as terror-related, occurred during New Year celebrations at Le Constellation Bar and Lounge in the Alpine ski resort of Crans-Montana.

Cum a reușit românul să salveze zeci de oameni din infernul de la Crans-Montana

George, un român stabilit în Elveția, a povestit clipele de groază trăite în momentul exploziei. Se afla în zonă împreună cu soția și copiii când a auzit o bubuitură extrem de puternică. La scurt timp, a văzut oameni arși ieșind disperați din local. Fără să stea pe gânduri, a intrat înăuntru și a încercat să scoată cât mai multe persoane aflate în viață.

„Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local”, a spus martorul, notează digi24.ro.

Imaginea din interior era devastatoare, „ca după bombardament”, totul fiind distrus. Mulți oameni din apropiere au sărit în ajutor, însă panica era uriașă. Explozia ar fi durat aproximativ 20 de secunde, urmată de o flamă uriașă, după care zona s-a umplut complet de fum dens. Scenele cutremurătoare i-au amintit imediat de tragedia din clubul Colectiv.

„A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare. (…) Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”, a declarat românul.

Ce măsuri au fost luate după tragedia uriașă din stațiunea elvețiană

Explozia produsă într-un bar din stațiunea de schi Crans-Montana a avut consecințe dramatice. Zeci de oameni au murit și peste 100 au fost răniți, potrivit poliției locale, citate de . În fața acestei tragedii fără precedent, Guvernul Elveției a declarat stare de urgență și a mobilizat autoritățile pentru zilele următoare.

Într-un comunicat transmis public, autoritățile au anunțat că toate resursele necesare vor fi puse imediat la dispoziție pentru gestionarea situației. Executivul elvețian și-a exprimat solidaritatea profundă față de victime, familiile lor și toate persoanele afectate de dezastru, transmițând condoleanțe și sprijin.