Zuckerberg vrea bani și din mesajele WhatsApp. Mesajul transmis

Adresându-se întrebărilor din cadrul unei întâlniri cu angajații, la o săptămână după ce Meta a spus că va concedia 11.000 lucrători, a descris perechea de aplicații de mesagerie ca fiind „foarte aproape de monetizare” în comparație cu jongleriile sale publicitare de pe Facebook și Instagram, potrivit unor informații obținute de Reuters.

„Vorbim foarte mult despre oportunitățile pe termen foarte lung, cum ar fi metaversul, dar realitatea este că mesageria de afaceri va fi probabil următorul pilon major al afacerii noastre pe măsură ce lucrăm pentru a monetiza WhatsApp și Messenger mai mult” a spus Zuckerberg citat de sursa amintită.

Serviciul de mesagerie WhatsApp va introduce un director comercial și va testa un instrument de plăți în Brazilia – una dintre cele mai mari piețe ale aplicației – deoarece pariază pe comunicarea de afaceri ca o potențială nouă sursă de venit.

And in Brazil, you can also search for small businesses near you. Like the neighborhood pizza place so you don’t show up empty-handed to movie night.

