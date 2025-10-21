B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii

A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii

Ana Maria
21 oct. 2025, 16:09
A apărut o nouă metodă de înșelătorie online, care vă poate lăsa fără bani în cont. Cum acționează atacatorii
Sursa foto: Freepik / @rawpixel.com
Cuprins
  1. Un nou tip de escrocherie online. Cum funcționează
  2. Cum reușesc escrocii să pară credibili
  3. A apărut un nou tip de escrocherie online. Cum te poți proteja de acest tip de fraudă
  4. De ce a crescut numărul acestor atacuri

A apărut un nou tip de escrocherie online. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra acetsui nou tip de fraudă. Atacatorii se dau drept reprezentanți ai unor companii aeriene de renume pentru a obține bani de la organizații și firme.

Un nou tip de escrocherie online. Cum funcționează

Potrivit experților Kaspersky, campania frauduloasă vizează companii precum Schiphol (Amsterdam), Lufthansa, Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways.

Scopul este clar, mai exact, furtul de bani prin metode sofisticate de înșelătorie.

E-mailurile trimise de atacatori par să provină de la departamente de achiziții, conțin sigle oficiale și limbaj corporativ, ceea ce le face greu de depistat la prima vedere.

Cum reușesc escrocii să pară credibili

De la începutul lunii septembrie, cercetătorii Kaspersky au blocat mii de e-mailuri de acest tip, la nivel global.

Mesajele anunță presupuse proiecte de colaborare și cer companiilor să devină furnizori sau parteneri de afaceri. După primul răspuns, victimele primesc documente false și formulare de înregistrare care par autentice.

Ulterior, escrocii solicită plata unui „Depozit rambursabil obligatoriu de exprimare a interesului”, de câteva mii de dolari și promit returnarea sumei de bani după semnarea contractului. Evident, banii nu mai sunt niciodată recuperați, potrivit Click!.

A apărut un nou tip de escrocherie online. Cum te poți proteja de acest tip de fraudă

Specialiștii recomandă organizațiilor câteva măsuri simple, dar esențiale, pentru a evita să devină victime ale acestor atacuri:

  • Verificați întotdeauna expeditorul și domeniul e-mailului. Dacă aveți dubii, contactați compania prin canalele oficiale.

  • Evitați plățile în avans. Companiile reale nu cer taxe pentru înregistrarea ca furnizor.

  • Analizați atent documentele primite. Logo-uri deformate, greșeli gramaticale sau tonul prea formal pot fi semne de fals.

  • Instruiți angajații din departamentele de achiziții și financiare pentru a recunoaște tacticile de phishing.

  • Folosiți soluții avansate de securitate, care pot detecta automat e-mailurile suspecte.

De ce a crescut numărul acestor atacuri

Experții spun că escrocii profită de volumul mare de corespondență electronică din mediul de afaceri și de lipsa de verificare atentă a mesajelor aparent oficiale. În plus, inteligența artificială este deja folosită pentru a genera e-mailuri extrem de convingătoare, ceea ce îngreunează identificarea falsurilor.

Tags:
Citește și...
Telefonul tău funcționează cu încetinitorul. De ce se întâmplă asta și cum îl poți repara
IT&C
Telefonul tău funcționează cu încetinitorul. De ce se întâmplă asta și cum îl poți repara
Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală
IT&C
Telefonul tău merge tot mai greu. Ce poți face pentru a-l readuce la viteză normală
Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol
IT&C
Top 5 Greșeli de Securitate pe Internet care îți pun banii în pericol
Cele mai frecvente greșeli de securitate pe internet. Ce trebuie să știi pentru siguranța ta online
IT&C
Cele mai frecvente greșeli de securitate pe internet. Ce trebuie să știi pentru siguranța ta online
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
IT&C
Breșă de securitate la unul dintre cele mai iubite magazine de către români. Datele unor clienți au fost expuse printr-un furnizor extern de marketing
O firmă de IT din București se închide, iar peste 300 de oameni vor fi concediati. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
IT&C
O firmă de IT din București se închide, iar peste 300 de oameni vor fi concediati. Oficialii AMOFM spun că nu au fost notificați
Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
IT&C
Războiul cibernetic în epoca Inteligenței Artificiale. Atacurile devin tot mai dificil de blocat
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Eveniment
WhatsApp schimbă tot! Toți utilizatorii trebuie să afle noile reguli pentru a avea acces la aplicație
Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
IT&C
Telefoanele cele mai scumpe din lume. Ce face diferența între un dispozitiv obișnuit și unul de lux
Ți-a apărut acest mesaj pe WhatsApp? Mare atenție, iată ce au pățit mai mulți utilizatori (FOTO)
IT&C
Ți-a apărut acest mesaj pe WhatsApp? Mare atenție, iată ce au pățit mai mulți utilizatori (FOTO)
Ultima oră
17:05 - Piața spațiilor comerciale din Brașov: tendințe, proiecte și oportunități
16:47 - Motivul pentru care pensiile vor intra mai târziu în luna noiembrie. Cine primește, totuși, bani în plus la pensie
16:36 - România, printre singurele două țări din lume cu „Academie de vrăjitorie”. Câte vrăjitoare trăiesc în țara noastră
16:36 - Protestele Generației Z. Cine sunt tinerii care protestează în lumea întreagă și ce vor
16:33 - Putin nu se grăbește să-l revadă pe Trump. Cele două părți nu au în vedere un termen pentru viitorul summit
15:58 - Cum să deblochezi rapid scurgerea chiuvetei fără chimicale complicate
15:58 - Nu-ți mai obosi ochii! Cum să citești eficient cărți electronice fără riscuri pentru sănătate. Ghidul specialistului
15:44 - De câte ori s-a contrazis singur Trump pe tema războiului rus în Ucraina. Cum a virat brusc de la mesaje pro-Kiev la mesaje în avantajul Moscovei și invers
15:42 - Ce aliment a adus Ceaușescu din China și ar putea salva milioane de vieți. Dr. Virgiliu Stroescu: “Curăță totul”
15:39 - Cum recunoaștem semnele lui Dumnezeu în viața de zi cu zi