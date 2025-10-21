A apărut un nou tip de escrocherie online. Specialiștii în securitate cibernetică avertizează asupra acetsui nou tip de fraudă. Atacatorii se dau drept reprezentanți ai unor companii aeriene de renume pentru a obține bani de la organizații și firme.

Un nou tip de escrocherie online. Cum funcționează

Potrivit experților , campania frauduloasă vizează companii precum Schiphol (Amsterdam), Lufthansa, Emirates, Qatar Airways și Etihad Airways.

Scopul este clar, mai exact, furtul de bani prin metode sofisticate de înșelătorie.

E-mailurile trimise de atacatori par să provină de la departamente de achiziții, conțin sigle oficiale și limbaj corporativ, ceea ce le face greu de depistat la prima vedere.

Cum reușesc escrocii să pară credibili

De la începutul lunii septembrie, cercetătorii Kaspersky au blocat mii de e-mailuri de acest tip, la nivel global.

Mesajele anunță presupuse proiecte de colaborare și cer companiilor să devină furnizori sau parteneri de afaceri. După primul răspuns, victimele primesc documente false și formulare de înregistrare care par autentice.

Ulterior, escrocii solicită plata unui „Depozit rambursabil obligatoriu de exprimare a interesului”, de câteva mii de dolari și promit returnarea sumei de bani după semnarea contractului. Evident, banii nu mai sunt niciodată recuperați, potrivit !.

A apărut un nou tip de escrocherie online. Cum te poți proteja de acest tip de fraudă

Specialiștii recomandă organizațiilor câteva măsuri simple, dar esențiale, pentru a evita să devină victime ale acestor atacuri:

Verificați întotdeauna expeditorul și domeniul e-mailului. Dacă aveți dubii, contactați compania prin canalele oficiale.

Evitați plățile în avans. Companiile reale nu cer taxe pentru înregistrarea ca furnizor.

Analizați atent documentele primite. Logo-uri deformate, greșeli gramaticale sau tonul prea formal pot fi semne de fals.

Instruiți angajații din departamentele de achiziții și financiare pentru a recunoaște tacticile de phishing.

Folosiți soluții avansate de securitate, care pot detecta automat e-mailurile suspecte.

De ce a crescut numărul acestor atacuri

Experții spun că escrocii profită de volumul mare de corespondență electronică din mediul de afaceri și de lipsa de verificare atentă a mesajelor aparent oficiale. În plus, inteligența artificială este deja folosită pentru a genera e-mailuri extrem de convingătoare, ceea ce îngreunează identificarea falsurilor.