OpenAI a finalizat un acord major cu principalul său partener, Microsoft, care marchează transformarea companiei într-o entitate comercială pe deplin funcțională. În urma acestei înțelegeri, Microsoft va deține 27% din OpenAI și va avea acces la tehnologiile sale avansate, inclusiv la viitoarele modele de inteligență artificială generală (AGI). Această mișcare încheie aproape un an de negocieri și aduce claritate în relația dintre cele două companii.

Ce implică participația de 27% a Microsoft în OpenAI

Conform acordului, Microsoft va deține 27% din compania OpenAI și va avea acces la tehnologiile dezvoltate până în 2032. Aceasta include modelele viitoare considerate potențial AGI, considerate încă teoretice de specialiști. În plus, Microsoft va continua să primească 20% din veniturile generate de OpenAI, potrivit partajării existente. are însă posibilitatea de a plăti ulterior o sumă suplimentară pentru a-și reduce obligațiile, în funcție de performanțele financiare viitoare.

Cum se va schimba statutul juridic al OpenAI

Noul acord finalizează restructurarea corporativă a OpenAI, trecând de la un model hibrid, cu fundație non-profit la vârf și entitate comercială subsidiară, la o companie complet comercială. Această transformare permite OpenAI să opereze mai transparent și să atragă investiții externe, în timp ce clarifică perspectivele de profit și protejează interesele investitorilor.

Ce impact are acordul asupra pieței și acțiunilor Microsoft

În urma anunțului, acțiunile au crescut cu 4,2%, atingând un nivel record de 553,72 dolari, relatează Capital.ro. Acordul elimină incertitudinile privind partajarea veniturilor și oferă investitorilor siguranța că Microsoft va continua să beneficieze de progresul tehnologic al OpenAI pe termen lung. Experții consideră că această colaborare consolidează poziția Microsoft în domeniul inteligenței artificiale și deschide noi oportunități de dezvoltare comercială.

De ce este acest acord important pentru industria AI

Parteneriatul între Microsoft și OpenAI este unul dintre cele mai semnificative din domeniul tehnologiei și inteligenței artificiale. Accesul extins la tehnologii avansate și clarificarea structurii financiare permit ambelor companii să continue inovația în AI fără incertitudini legislative sau economice. Pentru utilizatori, acest lucru înseamnă că viitoarele aplicații și servicii bazate pe AI vor beneficia de stabilitate și resurse consistente pentru dezvoltare.