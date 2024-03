BMW anunță un parteneriat cu NTT Data pentru deschiderea unui centru de soluții software la Cluj-Napoca. E prima investiție majoră a companiei germane în țara noastră

BMW Group a anunțat un parteneriat cu NTT Data Romania, una dintre cele mai mari companii de servicii IT din lume, pentru deschiderea unui centru de dezvoltare de soluții software la Cluj-Napoca.

Va fi prima investiție majoră a companiei germane în țara noastră.

„Joint-venture-ul beneficiază de experienţa extinsă a NTT DATA în dezvoltarea agilă de software şi de reţeaua sa excelentă în comunitatea IT locală din România. Noua locaţie din România are scopul de a sprijini BMW Group IT în Europa şi de a dezvolta proiecte şi inovaţii IT pentru producţie, dezvoltare, resurse umane, vânzări şi servicii financiareBMW”, afirmă BMW Group, marți dimineață, într-un comunicat de presă.

Despre proiect au vorbit și reprezentanții celor două companii.

„Cu NTT DATA, ne bazăm pe un partener puternic care are o reţea excelentă într-o regiune tehnologică dinamică şi ne permite să dezvoltăm competenţe software suplimentare într-un ritm accelerat şi într-o manieră ţintită. În colaborare cu companii precum NTT DATA, putem stabili huburi IT puternice şi, prin urmare, putem oferi un răspuns la deficitul de experţi IT”, a spus Alexander Buresch, director IT executiv şi vicepreşedinte executiv al BMW Group IT.

„Suntem extrem de încântați să anunţăm planurile noastre de a deschide împreună cu BMW Group un nou centru de dezvoltare software în Cluj-Napoca. Această colaborare îşi propune să sprijine producătorul auto în misiunea sa de transformare digitală”, a adăugat și Maria Metz, CEO al NTT DATA Romania.

BMW Group a precizat că joint-venture-ul va fi înfiinţat la Cluj-Napoca.

„Orașul, cunoscut ca centru universitar, oferă un ecosistem puternic pentru inovaţie, cu antreprenoriat solid, companii de tip start-up şi un număr mare de talente pe scena tech. Acest lucru creează un potenţial ridicat de creştere pe termen lung a joint-venture-ului. Se preconizează că joint-venture-ul va angaja aproximativ 250 de dezvoltatori de software până la sfârşitul anului 2024 şi intenţionează să crească la câteva mii de angajaţi până în 2027”, se mai arată în același comunicat.