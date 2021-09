Care este importanța auditului unui site în procesul de optimizare SEO?

Search Engine Optimization, optimizarea site-urilor pentru motoarele de cautare precum Google, nu reprezinta o activitate unica, „izolata”, de sine statatoare si cu rezultate instantanee. Altfel spus, cresterea brand awareness-ului, a vizibilitatii unui site in topul paginilor cu rezultate returnate in urma unei cautari specifice, ocupand pozitii fruntase in clasamentul respectiv, este un obiectiv care se atinge in timp.

Stimularea traficului organic, generarea de lead-uri si sporirea tranzactiilor incheiate pe un site de comert electronic (produse ori servicii) intre cumparator (vizitator/uitilizator) si vanzator (brand) reprezinta, intr-adevar, obiectivul final in SEO, dar in sensul de rezultate pe termen lung!

Cu alte cuvinte, vorbim de o tehnica de marketing online cat se poate de ampla, ce desemneaza o suita intreaga de activitati conexe si interdisciplinare – denumite in continuare, generic, proces de optimizare SEO.

Unele dintre aceste activitati au caracter constant, cum ar fi redactarea si diseminarea in spatiul virtual a mesajelor de promovare specifice actiunii off-page, pe cand altele prezinta un caracter recurent (pe de o parte, monitorizarea rezultatelor; pe de alta parte, update-urile tehnice s.a.m.d.).

Acelasi caracter recurent il poate avea si auditul site-ului, asupra caruia se poate reveni ori de cate ori situatia o cere. Inainte de toate, insa, auditul are rol de punct de plecare in procesul de optimizare SEO si este absolut fundamental.

In cadrul acestei prime etape se vor stabili diverse modificari si/sau update-uri, astfel incat site-ul sa devina cat mai relevant, puternic, placut vizual si, totodata, user friendly. Uzabilitatea paginii web este esentiala atat in versiunea desktop, cat si in varianta mobile.

Desigur, in cazul in care vorbim de un brand nou lansat pe Internet, care nu detine inca un website functional, acesta va fi construit de la zero cu ajutorul specialistilor, conform standardelor specifice SEO. Arhitectura unui site, de asemenea, se bazeaza tot pe o etapa preliminara procesului de optimizare SEO, respectiv – research-ul de cuvinte cheie.

Mai exact, auditul prezinta o importanta majora prin faptul ca el reda o analiza detaliata a punctelor forte si slabe ale site-ului, cu scopul de a crea ulterior o strategie de optimizare SEO personalizata si cat mai eficienta.

Detaliile site-ului supuse analizei sunt foarte variate, incepand de la cele tehnice si pana la cele legate de continut sau design. Per total, principalele aspecte pe care le urmareste un astfel de audit constau in:

identificarea tuturor problemelor tehnice (viteza de incarcare, sitemap, robots.txt, erori de accesare precum 404 s.a.);

verificarea tuturor link-urilor existente in cadrul site-ului;

continut duplicat/copiat, probleme de indexare;

analiza Usability;

aspecte offsite – analiza backlink-urilor, distributia backlink-urilor, distributia textelor ancora, analiza competitiei etc.;

aspecte onsite – strategie de internal linking, posibile probleme de design, probleme de arhitectura a site-ului etc.

Importanta auditului in cadrul procesului de optimizare SEO o putem deduce si din urmatoarea afirmatie: „Site-ul tau este ca o nava, iar linkurile create sunt vantul care o ajuta sa navigheze. Pentru a putea «naviga», ai nevoie de linkuri puternice, targetate in directia aleasa de tine. Un audit SEO te asigura ca site-ul tau beneficiaza din plin de strategia de link-building si ne ajuta, de asemenea, sa identificam potentiale probleme care impiedica site-ul sa creasca in motoarele de cautare.” – iAgency.ro