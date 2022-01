Căsătoriile virtuale sunt noul trend al pasionaților de metaverse. Un cuplu din India va oficializa prima căsnicie de acest fel din țara lor

Pe măsură ce Covid-19 obligă familiile din India să-și reducă numărul de participanți sau să-și anuleze nuntile tradiționale, un cuplu a găsit un loc neafectat de restricții: metaversul.

Dinesh Sivakumar Padmavathi și Janaganandhini Ramaswamy, din Tamil Nadu, unde nunțile sunt în prezent limitate la 100 de persoane, au invitat 2.000 de persoane la recepția lor virtuală luna viitoare. Și, în calitate de autoproclamați, „Potterheads” sau fani ai lui Harry Potter, cei doi au optat pentru o petrecere cu tematică Hogwarts la care oaspeții pot participa prin intermediul telefoanelor, tabletelor sau laptopurilor lor.

„Din cauza pandemiei, o recepție fizică, reală, nu este posibilă. Așadar, ne-am hotărât: să o facem în metavers”, a spus Padmavathi, conform CNN.

Nunta va avea două recepții

Metaverse este un termen folosit pentru a descrie mediile virtuale 3D în care utilizatorii se pot aduna și interacționa. Mirele, un pasionat de blockchain și criptomonede, în vârstă de 24 de ani, a lucrat cu platforma start-up TardiVerse pentru a crea un spațiu digital asemănător unui castel, inspirat de Hogwarts.

Ceremonia legală a nunții va avea loc în continuare fizic în fața prietenilor apropiați și a rudelor, în satul lui Ramaswamy.

Ulterior, cuplul se va conecta pentru a se alătura recepției, care costă 150.000 de rupii indieni (2.016 de dolari), preț care include proiectarea, dezvoltarea și găzduirea.

Tatăl decedat al miresei va participa la nuntă în metaverse

Pe lângă faptul că poate invita oaspeți care altfel nu ar putea participa, cuplul a spus că sărbătoarea digitală are un alt avantaj unic: îl pot implica pe regretatul tată al lui Ramaswamy în proceduri.

„Socrul meu a murit în aprilie anul trecut”, a spus Padmavathi. „Așadar, creez un avatar 3D care arată similar cu el și așa ne va binecuvânta pe mine și pe logodnica mea. Este ceva ce putem face doar în metavers.”

Au existat rapoarte despre alte nunți metavers. Inclusiv a un cuplu din SUA care a ținut o ceremonie fizică alături de una digitală pe platforma virtuală, Virbela.

Dar, în timp ce legea indiană cere ca martorii să fie prezenți la ceremoniile de căsătorie, Padmavathi crede că nunta lui în metavers va fi prima de acest gen care va avea loc în țară.

„Încă din copilărie, am lucrat cu robotica… și în ultimul an am lucrat în blockchain și minerit Ethereum”, a spus el, adăugând: „Deci familia mea știe că sunt pasionat de tehnologie”.