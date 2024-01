Ce abilități vor căuta angajatorii la angajații lor pe măsură ce utilizarea AI se extinde, potrivit liderilor de la Davos

anul acesta. Însă, pe măsură ce AI transformă piața locurilor de muncă și industriile, anumite abilități vor deveni din ce în ce mai valoroase. Liderii Forumului Economic Mondial de la Davos au evidențiat abilitățile despre care cred că vor fi importante.

Influența AI asupra locurilor de muncă va fi din ce în ce mai mare

Acestea includ dorința de învățare, cunoașterea modului de optimizare a datelor și cunoașterea limitelor AI.

De la lansarea ChatGPT cu puțin peste un an în urmă, a devenit din ce în ce mai clar că lumea va trebui să se adapteze pe măsură ce influența AI generativă crește.

Și acest lucru a fost confirmat la Forumul Economic Mondial de anul acesta de la Davos, unde AI a fost un subiect cheie.

În timp ce multe companii îmbrățișează deja tehnologia, experții și directorii deopotrivă spun că AI va transforma probabil tot mai multe companii care vor opera în întregime cu ajutorul Inteligenței Artificiale în următorii câțiva ani, ele încearcă, de asemenea, să se asigure că lucrătorii au expertiza potrivită pentru viitor.

Katy George, partener senior și director de oameni la McKinsey, a spus că în viitor, compania va căuta oameni care nu sunt doar capabili atunci când vine vorba de a lucra alături de AI, dar sunt inovatori, flexibili și capabili să evolueze rapid.

„Trebuie să fie primii care adoptă Inteligența Artificială”, a spus George, să fie ei cei care „inovează și o folosesc cât mai bine”. În ceea ce privește competența digitală, George a spus că un factor important este curiozitatea. „Este vorba despre dorința de a încerca lucruri noi”, a spus ea.

Multe dintre lucrurile la care tehnologia este foarte bună sunt lucruri pe care oamenilor nu le place să le facă

Paul Knopp, CEO al KPMG SUA, a subliniat că o mare parte din utilizarea eficientă a inteligenței artificiale constă în asigurarea că informațiile de bază ale tehnologiei sunt suficient de bine pregătite.

„Cum îmi pregătesc datele și le aplic AI”, a spus Knopp, „astfel încât să pot avea mai mult succes vânzând produse sau servicii clienților mei sau să am mai mult succes în a-mi eficientiza afacerile, astfel încât să am mai multă posibilitate de a investi în alte lucruri sau să am mai multă profitabilitate?”

Unii cred că AI le va fura locurile de muncă. Cu toate acestea, mulți spun că utilizarea eficientă a inteligenței artificiale la locul de muncă poate economisi timp pentru ca lucrătorii să se concentreze pe adăugarea de valoare reală – în loc să facă sarcini banale.

„Multe dintre lucrurile la care tehnologia este foarte bună sunt lucruri pe care oamenilor nu le place să le facă”, spune Jeff Maggioncalda, CEO al Coursera.

„Aflați cum vă pot ajuta noile instrumentesă vă bucurați mai mult de locul de muncă, să fiți mai productiv”, a spus Maggioncalda. Acest lucru vă poate face rost de timp pentru a „trece noi frontiere spre locuri în care nu ați mai fost înainte, ceea ce în mod ideal vă va crește și vă va crea mai multe oportunități”.

De curând, un raport al FMI spune că din toate locurile de muncă, potrivit unei noi analize a Fondului Monetar Internațional (FMI). Directorul general al FMI, Kristalina Georgieva, spune că „în majoritatea scenariilor, ”.