Acasa » IT&C » WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei

WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei

28 nov. 2025, 22:48
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Sursa foto: Hepta /Zuma Press / Thomas Fuller
Cuprins
  1. De ce riscă WhatsApp să fie blocat în Rusia
  2. Ce măsuri au luat autoritățile ruse până acum
  3. Cum reacționează WhatsApp la aceste presiuni
  4. Ce riscuri implică pentru utilizatori

WhatsApp se află sub presiune în Rusia, după ce autoritatea de reglementare Roskomnadzor a avertizat că serviciul ar putea fi blocat complet dacă nu respectă legislația locală privind combaterea fraudelor și terorismului. Măsurile vin după restricții progresive implementate începând cu luna august și subliniază tensiunile dintre autoritățile ruse și platformele occidentale de mesagerie.

De ce riscă WhatsApp să fie blocat în Rusia

Roskomnadzor a anunțat că WhatsApp nu se conformează cerințelor legale locale, care vizează prevenirea fraudelor și combaterea actelor de terorism. Autoritatea a început să limiteze treptat apelurile prin platformă încă din august, pentru a oferi timp utilizatorilor să migreze către alternative locale. În cazul în care compania nu se va alinia legislației, blocarea completă a serviciului este considerată inevitabilă.

Ce măsuri au luat autoritățile ruse până acum

Pe lângă restricționarea apelurilor, autoritățile au încurajat tranziția către aplicația națională de mesagerie MAX, prezentată drept o alternativă mai sigură pentru utilizatorii ruși. În 2024, peste 448.000 de cetățeni au fost victime ale fraudelor online, cu pierderi estimate la 200 de miliarde de ruble (aproximativ 2 miliarde de dolari), ceea ce a determinat statul să introducă măsuri de prevenție, inclusiv posibilitatea blocării automate a cererilor de împrumuturi.

Cum reacționează WhatsApp la aceste presiuni

Compania deținută de Meta susține că autoritățile încearcă să limiteze accesul a milioane de utilizatori la comunicarea securizată. În replică, Roskomnadzor menține că aplicația nu respectă cerințele legale și că măsurile de restricționare vor continua dacă nu se produce conformarea, scrie adevărul.ro.

Ce riscuri implică pentru utilizatori

Blocarea completă a WhatsApp ar forța milioane de utilizatori să migreze către alte platforme de mesagerie, în principal soluții locale. Criticii aplicației MAX avertizează că aceasta ar putea fi folosită pentru supravegherea utilizatorilor, deși mass-media de stat respinge aceste acuzații. În contextul actual, utilizatorii ruși trebuie să fie atenți la protecția datelor și la alternativele disponibile.

