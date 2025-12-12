B1 Inregistrari!
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă

Ana Beatrice
12 dec. 2025, 20:22
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă
Sursa Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce se ascunde, de fapt, în spatele mesajelor care cer verificarea contului
  2. Cum ajung atacatorii să preia controlul total asupra conturilor TikTok
  3. Cum te poți proteja de aceste tentative de fraudă

Utilizatorii TikTok din România intră în vizorul hackerilor! Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează asupra unei noi scheme periculoase de phishing.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele mesajelor care cer verificarea contului

Tot mai mulți utilizatori spun că au primit mesaje suspecte. Prin acestea li se cere să completeze un formular pentru „confirmarea” contului sau a paginii asociate. În realitate, este vorba despre o capcană bine pusă la punct. Mesajele sunt false și urmăresc preluarea controlului asupra conturilor victimelor.

Specialiștii DNSC avertizează că aceste mesaje sunt construite astfel încât să pară verificări obligatorii. Linkul din mesaj direcționează către un formular care cere date sensibile de autentificare.

În plus, utilizatorii sunt păcăliți să introducă un cod primit prin SMS, prezentat ca o simplă confirmare. În realitate, acel cod este cel de autentificare în doi pași, folosit de TikTok pentru securizarea accesului în cont, iar oferirea lui le permite atacatorilor să preia controlul complet.

Cum ajung atacatorii să preia controlul total asupra conturilor TikTok

Atacatorii apelează la un mecanism care pare, la prima vedere, perfect legitim. Mesajele sunt atent formulate pentru a crea impresia unei probleme urgente legate de proprietatea contului. Utilizatorilor li se sugerează că este nevoie de o reconfirmare rapidă pentru a evita restricții sau pierderea accesului. În realitate, această strategie este folosită pentru a-i determina să ofere date confidențiale fără să își dea seama.

Linkul din mesaj redirecționează către o pagină care imită perfect interfața oficială TikTok. De fapt, este o capcană, iar toate datele introduse sunt colectate direct de infractorii cibernetici.

După ce intră în posesia datelor de autentificare și a codului 2FA, atacatorii pot prelua integral contul victimei. DNSC a precizat, într-o postare pe Facebook, că aceste conturi compromise sunt ulterior folosite pentru alte fraude, atacuri cibernetice sau chiar campanii de dezinformare.

Cum te poți proteja de aceste tentative de fraudă

Pentru a limita riscurile și a preveni accesul neautorizat la conturi, DNSC subliniază importanța respectării unor reguli simple, dar esențiale de securitate.

Nu divulga niciodată datele de autentificare sau codurile suplimentare de verificare. Nicio platformă legitimă nu solicită astfel de informații, indiferent de canalul de comunicare.

De asemenea, fii atent la mesajele primite de la conturi necunoscute, mai ales pe cele care creează presiune sau conțin linkuri suspecte.

Dacă suspectezi o tentativă de fraudă, raportează imediat incidentul către DNSC. Poți face acest lucru fie la numărul unic 1911, fie prin platforma națională PNRISC, pentru a limita impactul atacului.

