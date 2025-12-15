B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni

De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni

Ana Maria
15 dec. 2025, 15:32
De ce să oprești Wi-Fi-ul telefonului atunci când ieși din casă. Greșeala banală pe care o fac zilnic milioane de oameni
Sursa foto: Freepik / @benzoix
Cuprins
  1. Care este impactul Wi-Fi asupra bateriei telefonului
  2. Ce riscuri de securitate și confidențialitate există dacă ai Wi-Fi-ul pornit
  3. Ce le este recomandat utilizatorilor

Când pleci de acasă, ar fi bine să își dezactivezi Wi-Fi-ul. Telefonul tău mobil este mai mult decât un simplu dispozitiv de comunicare, este o fereastră către întreaga lume digitală.

Totuși, utilizarea neglijentă a funcției de Wi-Fi poate avea consecințe neplăcute. De la consumul rapid al bateriei până la riscuri de securitate, există multe motive pentru care ar trebui să închizi Wi-Fi-ul de fiecare dată când părăsești locuința.

Care este impactul Wi-Fi asupra bateriei telefonului

Funcția de Wi-Fi a telefonului caută constant rețele disponibile în fundal. Acest proces consumă o cantitate semnificativă de energie, contribuind la scăderea autonomiei bateriei. De fiecare dată când te deplasezi, telefonul tău își îndreaptă resursele către căutarea de noi puncte de acces, ceea ce poate reduce semnificativ durata de utilizare.

În plus, utilizarea continuă a Wi-Fi-ului poate duce la o încărcare mai frecventă a dispozitivului, ceea ce, pe termen lung, afectează sănătatea bateriei. Astfel, dezactivarea acestei funcții poate prelungi durata de viață a telefonului tău.

Ce riscuri de securitate și confidențialitate există dacă ai Wi-Fi-ul pornit

Conectarea automată la rețelele publice sau la punctele Wi-Fi capcană reprezintă un risc serios pentru securitatea și confidențialitatea datelor tale. Infractorii cibernetici pot intercepta parole, fura date personale și chiar monitoriza activitatea online fără ca tu să îți dai seama.

Aceste rețele false sunt adesea create pentru a păcăli utilizatorii să se conecteze, oferindu-le acces neautorizat la informațiile private. În acest context, dezactivarea Wi-Fi-ului atunci când ești în mișcare devine o măsură esențială de protecție a datelor tale.

Ce le este recomandat utilizatorilor

Specialiștii în securitate cibernetică recomandă dezactivarea Wi-Fi-ului când te afli în afara casei sau a biroului, potrivit Știrile Kanal D. Pentru a facilita acest proces, poți dezactiva opțiunea „Auto-connect” și poți utiliza aplicații de automatizare disponibile pe Android și iOS care gestionează conectivitatea în funcție de locație.

Prin implementarea acestor măsuri simple, nu doar că îți vei proteja datele personale, dar vei contribui și la prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului tău. Este un pas mic, dar esențial, către o utilizare mai sigură și mai eficientă a tehnologiei mobile. De asemenea, utilizatorii ar trebui să considere utilizarea unei rețele VPN pentru a adăuga un strat suplimentar de securitate atunci când se conectează la rețele Wi-Fi publice.

Așadar, gestionarea corectă a funcției Wi-Fi nu doar că îți protejează dispozitivul și datele, dar contribuie și la o experiență de utilizare mai eficientă și mai sigură. Este important să rămânem informați și să adoptăm practici care să ne protejeze în fața amenințărilor cibernetice în continuă creștere.

Tags:
Citește și...
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă
IT&C
Utilizatorii TikTok din România, vizați de o nouă schemă de phishing. DNSC trage un semnal de alarmă
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Eveniment
Alertă de securitate! Google a confirmat. Vezi care sunt telefoanele vizate de atacuri cibernetice
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Externe
Elon Musk a cenzurat Comisia Europeană pe X, după ce a acuzat UE de cenzură
Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
IT&C
Elon Musk spune că Uniunea Europeană ar trebui „eradicată”. De ce s-a supărat
România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
IT&C
România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Breșă de securitate în lumea AI. Ce informații s-au scurs de la OpenAI
IT&C
Breșă de securitate în lumea AI. Ce informații s-au scurs de la OpenAI
Incident de securitate în AI afectează datele OpenAI. Ce trebuie să știe utilizatorii despre siguranța lor
IT&C
Incident de securitate în AI afectează datele OpenAI. Ce trebuie să știe utilizatorii despre siguranța lor
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Eveniment
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Ultima oră
15:35 - Newsweek: De ce tace Simion la abuzurile din justiție? Sora, judecător la Curtea de Apel cu 4.000€. Mătușa tot judecător
15:28 - Scandal uriaș la Universitatea Comenius. Camerele de supraveghere, folosite pentru a spiona studente în situații intime: „În imagini se vedea totul în detaliu”
15:28 - Cum a aflat fotbalistul Sebastian Chitoșcă, fost concurent la Survivor, că l-a înșelat soția: „Dovadă mai mare decât ce mi-a arătat Dumnezeu nu există”
15:05 - Noua șefă a TVR a fost atacată de hackeri. Ce s-a întâmplat cu contul de WhatsApp al Adrianei Săftoiu
14:56 - Surse: Primele rezultate ale autopsiei în cazul Rodicăi Stănoiu. Ce au constatat medicii în urma deshumării
14:56 - Tragedie în Brăila. Doi copii au fost răniți grav după explozia unei petarde
14:53 - Bolojan, la dezbaterea moțiunii de cenzură: Noi am pus țara pe direcția cea bună. Semnatarii nu înțeleg contextul în care ne aflăm și se folosesc de suferințele oamenilor pentru a câștiga capital politic (VIDEO)
14:48 - Masa de Crăciun devine un lux pentru români. Cât costă, în 2025, masa de sărbători acasă sau la restaurant
14:36 - Cine este și ce meserie are Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu, cu care s-ar fi căsătorit. Noi detalii uluitoare ies la iveală
14:30 - „Mi-a venit să plâng”. Irinel Columbeanu, prima reacție după ce s-a botezat într-o altă religie. Imagini de la slujbă (VIDEO)