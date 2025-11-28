B1 Inregistrari!
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației

29 nov. 2025, 01:02
Cuprins
  1. Care sunt acuzațiile aduse de autoritățile ruse companiei Meta
  2. Cum răspunde WhatsApp acestor acuzații și ce principii apără
  3. Ce alternativă digitală promovează Rusia și de ce este controversată

Autoritatea rusă de reglementare în comunicații a transmis un avertisment clar, anunțând că serviciul de mesagerie WhatsApp riscă să fie blocat integral în țară. Miza este mult mai mare decât o simplă dispută economică, fiind vorba despre suveranitatea digitală și controlul asupra comunicațiilor criptate.

Care sunt acuzațiile aduse de autoritățile ruse companiei Meta

Motivul principal invocat de autoritățile ruse pentru a justifica blocarea WhatsApp Rusia este încălcarea repetată a legilor locale și refuzul platformei de a colabora cu organele de drept. Autoritatea de supraveghere, Roskomnadzor, acuză platforma, deținută de Meta, că nu ia măsuri eficiente pentru a preveni folosirea aplicației în scopuri infracționale, în special pentru fraude și terorism, potrivit Reuters.

Oficialii ruși au precizat că au existat numeroase plângeri din partea cetățenilor legate de infractorii care folosesc serviciul pentru a înșela și extorca bani. Deși Roskomnadzor a impus anterior restricții parțiale asupra apelurilor vocale (o măsură despre care susține că ar fi redus apelurile frauduloase cu 40%), amenințarea actuală vizează interzicerea completă a aplicației, având în vedere lipsa de răspuns din partea Meta.

Cum răspunde WhatsApp acestor acuzații și ce principii apără

Compania Meta, care deține WhatsApp, a reacționat vehement la amenințări. Reprezentanții WhatsApp susțin că Rusia încearcă să blocheze serviciul tocmai pentru că acesta le oferă cetățenilor dreptul la o comunicare securizată, bazată pe criptarea end-to-end.

WhatsApp a transmis că serviciul său privat este dedicat protejării intimității utilizatorilor și că sfidează eforturile guvernelor de a obține acces neautorizat la datele utilizatorilor. Prin urmare, refuzul de a furniza autorităților ruse acces la datele utilizatorilor este un element central al conflictului. Compania a promis că va continua eforturile pentru a asigura comunicarea criptată pentru utilizatorii săi, inclusiv pentru cei peste 100 de milioane de cetățeni ruși.

Ce alternativă digitală promovează Rusia și de ce este controversată

Pe fondul tensiunilor și al escaladării amenințărilor privind blocarea WhatsApp Rusia, autoritățile promovează intensiv o aplicație rivală susținută de stat, numită MAX. Criticii internaționali și activiștii digitali avertizează că această aplicație națională ar putea fi folosită ca instrument de monitorizare a utilizatorilor.

Spre deosebire de WhatsApp, care utilizează criptarea end-to-end, aplicația MAX este comparată cu WeChat din China și nu oferă același nivel de securitate. Politica sa de confidențialitate prevede că autoritățile pot accesa informații personale, istoricul conversațiilor și datele de localizare. Unii analiști din piață anticipează că, la ritmul actual, blocajul total ar putea deveni realitate în decurs de câteva luni.

