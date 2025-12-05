B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile

România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile

Traian Avarvarei
05 dec. 2025, 11:59
România, printre țările care ar putea interzice rețelele sociale copiilor sub 16 ani? Un specialist în industria securității cibernetice explică implicațiile
Sursa foto: Freepik
Cuprins
  1. Australia interzice rețelele sociale celor sub 16 ani
  2. Ce spune un specialist despre această interdicție

Australia a interzis persoanelor sub 16 ani să mai aibă conturi pe principalele rețele sociale. Măsura se va aplica din 10 decembrie. Un ministru australian a invocat România printre țările în care se discută măsuri similare. Alexandru Panait, specialist în industria securității cibernetice, a explicat ce ar însemna o astfel de decizie.

Australia interzice rețelele sociale celor sub 16 ani

În Australia, pe 10 decembrie 2025, va intra în vigoare o lege care interzice persoanelor sub 16 ani să aibă conturi pe principalele rețele sociale. Guvernul spune că măsura e necesară deoarece acum copiii și adolescenții sunt expuși la conținut nepotrivit, bullying, presiune socială, dependență și efecte negative asupra sănătății mintale.

Potrivit legii, platformele trebuie să ia măsuri pentru a controla că utilizatorii au vârsta minimă de 16 ani pentru a le folosi, altfel acestea riscă amenzi chiar și de 50 de milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro).

Ministra Anika Wells a declarat că măsura urmează să se adopte și la nivelul Comisiei Europene, enumerând state precum Franța, Danemarca, Grecia și România.

Ce spune un specialist despre această interdicție

Alexandru Panait, specialist în industria securității cibernetice, a declarat pentru Fanatik faptul că măsura ar putea determina rețelele sociale să se retragă de pe piețele în care se aplică.

„Problema cea mai mare este că nu există mecanisme concrete prin care să se garanteze că utilizatorul nu are sub 16 ani. Dacă va fi pur și simplu un pop-up, un checkbox unde bifezi că îți asumi că ai peste 16 ani, un sistem legislativ pe așa ceva ar fi total ineficient. Spun asta pentru că nu ar împiedica copiii să aibă cont pe social media nici în România, dar nici în alte părți ale lumii.

Și, de punctat, în momentul în care intră în vigoare o astfel de lege, automat trebuie blocate și conturile celor care o folosesc deja. (…)
Ca să se poată implementa cu adevărat, fără a permite fentarea, ca să spunem așa, de către copiii sub 16 ani când utilizează platformele de rețele sociale, ar trebui să fie o identitate digitală. Și doar pe baza identității digitale sau a buletinului unic, să poți să-ți faci cont pe rețelele de socializare și astfel poți garanta că nu ai vârsta sub 16 ani.

Sau, eventual se poate prin operatorii de telefonie mobilă. Când se face abonament ei să aibă în evidență lor vârsta și să trimite cumva un cod prin operatorul mobil. Codul respectiv se primește dacă vârsta este într-adevăr corespunzătoare. (…)

În concluzie, o lege în acest sens nu ar opri fenomenul fără să existe unelte digitale. Aceastea sunt necesare ca să nu permită utilizarea platformelor sociale în afara cadrului legislativ”, a explicat Alexandru Panait, pentru Fanatik.

Tags:
Citește și...
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
Externe
Rusia amenință să blocheze complet Whatsapp. Care este miza reală din spatele blocării aplicației
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Externe
WhatsApp riscă blocarea completă în Rusia. Ce se întâmplă cu utilizatorii platformei
Breșă de securitate în lumea AI. Ce informații s-au scurs de la OpenAI
IT&C
Breșă de securitate în lumea AI. Ce informații s-au scurs de la OpenAI
Incident de securitate în AI afectează datele OpenAI. Ce trebuie să știe utilizatorii despre siguranța lor
IT&C
Incident de securitate în AI afectează datele OpenAI. Ce trebuie să știe utilizatorii despre siguranța lor
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Eveniment
Cum folosesc adolescenții români ChatGPT pentru a cere ajutor în relații abuzive și ce nu le spun părinților: „Nu voiam”
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
IT&C
Legea Rețelelor Digitale (Digital Networks Act) – fundamentul viitorului digital al Europei
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate
IT&C
Probleme la nivel global pentru Cloudfare. Platforma care oferă servicii pentru 20% din internet a căzut. Zeci de site-uri din România sunt blocate
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Eveniment
ANCOM impune reguli stricte pentru platformele online în perioada electorală. Cum vor putea utilizatorii să raporteze conținutul politic ilegal
Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
IT&C
Casa smart devine realitate. Cum să îți transformi locuința într-una „inteligentă”
Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
IT&C
Automatizarea locuinței nu mai este un lux. Cum te ajută o casă inteligentă să economisești timp și energie
Catalin Drula
Ultima oră
12:15 - Institutul American a decis care va fi culoarea anului 2026. Iată ce simbolizează „Cloud Dancer”
11:41 - Daniel Cioabă, cercetat penal după logodna fiului său minor cu o fată de 14 ani
11:38 - Opoziția a depus moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Este a șasea moțiune de când Bolojan este la Palatul Victoria (VIDEO)
11:28 - Târgul de Crăciun din Sectorul 6 are singurul food truck social din România. Mănânci bine și faci o faptă bună. Sute de persoane vulnerabile sunt ajutate (VIDEO)
10:52 - INS: Economia României a crescut cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, în primele nouă luni ale acestui an
10:39 - Pregătește-te pentru Q1 2026 din luna decembrie – achiziții inteligente la final de an
10:35 - Fraudă de 108.000 de euro! Cum au fost păcăliți doi bătrâni și ce s-a întâmplat după
10:18 - Dan Capatos și DJ Andrei, dați afară de la Antena. Motivele
10:07 - Luptă strânsă pentru Primăria Capitalei. Doi candidați sunt umăr la umăr. Se schimbă clasamentul
10:02 - Patru drone militare neidentificate au zburat lângă avionul lui Zelenski la Dublin