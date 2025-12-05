Australia a interzis persoanelor sub 16 ani să mai aibă conturi pe principalele rețele sociale. Măsura se va aplica din 10 decembrie. Un ministru australian a invocat România printre țările în care se discută măsuri similare. Alexandru Panait, specialist în industria securității cibernetice, a explicat ce ar însemna o astfel de decizie.

Australia interzice rețelele sociale celor sub 16 ani

În Australia, pe 10 decembrie 2025, va intra în vigoare o lege care interzice persoanelor sub 16 ani să aibă conturi pe principalele rețele sociale. Guvernul spune că măsura e necesară deoarece acum copiii și adolescenții sunt expuși la conținut nepotrivit, bullying, presiune socială, dependență și efecte negative asupra sănătății mintale.

Potrivit legii, platformele trebuie să ia măsuri pentru a controla că utilizatorii au vârsta minimă de 16 ani pentru a le folosi, altfel acestea riscă amenzi chiar și de 50 de milioane de dolari australieni (28 de milioane de euro).

Ministra Anika Wells a declarat că măsura urmează să se adopte și la nivelul Comisiei Europene, enumerând state precum Franța, Danemarca, Grecia și România.

Ce spune un specialist despre această interdicție

Alexandru Panait, specialist în industria securității cibernetice, a declarat pentru faptul că măsura ar putea determina rețelele sociale să se retragă de pe piețele în care se aplică.

„Problema cea mai mare este că nu există mecanisme concrete prin care să se garanteze că utilizatorul nu are sub 16 ani. Dacă va fi pur și simplu un pop-up, un checkbox unde bifezi că îți asumi că ai peste 16 ani, un sistem legislativ pe așa ceva ar fi total ineficient. Spun asta pentru că nu ar împiedica copiii să aibă cont pe social media nici în România, dar nici în alte părți ale lumii.

Și, de punctat, în momentul în care intră în vigoare o astfel de lege, automat trebuie blocate și conturile celor care o folosesc deja. (…)

Ca să se poată implementa cu adevărat, fără a permite fentarea, ca să spunem așa, de către copiii sub 16 ani când utilizează platformele de rețele sociale, ar trebui să fie o identitate digitală. Și doar pe baza identității digitale sau a buletinului unic, să poți să-ți faci cont pe rețelele de socializare și astfel poți garanta că nu ai vârsta sub 16 ani.

Sau, eventual se poate prin operatorii de telefonie mobilă. Când se face abonament ei să aibă în evidență lor vârsta și să trimite cumva un cod prin operatorul mobil. Codul respectiv se primește dacă vârsta este într-adevăr corespunzătoare. (…)

În concluzie, o lege în acest sens nu ar opri fenomenul fără să existe unelte digitale. Aceastea sunt necesare ca să nu permită utilizarea platformelor sociale în afara cadrului legislativ”, a explicat Alexandru Panait, pentru Fanatik.