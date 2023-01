Cea mai nouă funcție Instagram, lansată și în Europa. Utilizatorii vor putea crea postări care conțin doar text și emoji-uri

Adam Mosseri, șeful Instagram, a anunțat luni, 30 ianuarie, că rețeaua de socializare lansează funcția Notes de actualizare a textului în Europa și Japonia, notează .

Lansată inițial la sfârșitul anului trecut, funcţia Notes este acum disponibilă şi în Europa, unde utilizatorii pot crea postări care conţin doar text şi emoji-uri.

Potrivit șefului Instagram, întârzierea cu care Notes a fost lansată vine din verificările necesare pentru asigurarea respectării legislaţiei specifice celor două regiuni.

Noua funcție permite crearea unei postări de maxim 60 de caractere, compusă exclusiv din text şi emoji-uri. Aceste postări pot fi create din secţiunea de comunicare a platformei sociale.

🎉 Notes Launch Worldwide 🎉

Notes are now available in Europe and Japan.

Check it out and let me know what you think! 👇🏼

— Adam Mosseri (@mosseri)