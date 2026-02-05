B1 Inregistrari!
Acasa » IT&C » Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene

Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene

Adrian A
05 feb. 2026, 13:39
Celebrul joc video ROBLOX, interzis. Autoritățile din Egipt au blocat accesul la jocul online. ROBLOX, și în vizorul unor state europene
Roblox. Sursa foto: Hepta - Zuma Press / Rafael Henrique
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la decizia de a interzice Roblox
  2. Reacția Roblox după ce a fost interzis în Egipt
  3. Roblox, în vizorul unor state europene

Accesul la jocul video online Roblox a fost blocat în Egipt. Decizia vine în contextul unor îngrijorări tot mai mari legate de siguranța minorilor în mediul digital.

Cum s-a ajuns la decizia de a interzice Roblox

Principalul organism de reglementare a mass-media din Egipt a blocat, miercuri, accesul la jocul video online Roblox pentru a proteja copiii.

Interdicția a fost anunțată de Consiliul Suprem Egiptean de Reglementare a Mass-Media, la scurt timp după ce mai mulți senatori au cerut un control mai strict al platformei. Senatoarea Walaa Hermes a avertizat că folosirea intensă a Roblox poate genera „anxietate, intimidare și incitare la violență” în rândul copiilor.

Măsura vine și pe fondul apelului lansat luna trecută de președintele Abdel Fattah al-Sissi, care a cerut o nouă legislație pentru protejarea copiilor de riscurile utilizării precoce a smartphone-urilor, fără a indica însă o limită clară de vârstă.

Reacția Roblox după ce a fost interzis în Egipt

Un purtător de cuvânt al Roblox a declarat pentru AFP că societatea a propus autorităţilor egiptene să discute pentru a „încerca să rezolve această problemă şi să restabilească rapid accesul” la joc.

Platforma, dezvoltată de Roblox Corporation, cu sediul în Statele Unite, permite utilizatorilor să creeze şi să partajeze propriile jocuri. Extrem de popular în rândul copiilor şi adolescenţilor, Roblox este utilizat de aproape 150 de milioane de jucători în fiecare zi. Potrivit Roblox Corporation, copiii sub 13 ani reprezentau aproape 40% din utilizatorii săi în 2024.

În ultimii ani, platforma a fost criticată în mod repetat pentru că nu ar proteja suficient minorii, în special în fața prădătorilor sexuali, acuzații respinse de companie.

Ca răspuns la aceste critici, Roblox a anunțat recent noi funcționalități de control parental. La finalul lunii noiembrie, compania a introdus un sistem de verificare a vârstei, obligatoriu pentru accesarea serviciului de mesagerie al platformei, într-un efort de a spori siguranța utilizatorilor tineri.

Roblox, în vizorul unor state europene

Roblox a intrat și în vizorul autorităților din Olanda din cauza riscurilor pentru minori. Organismul pentru protecția consumatorilor din Țările de Jos, ACM, a lansat o investigație oficială împotriva Roblox, invocând mai multe riscuri potențiale pentru minori, în special în ceea ce privește respectarea Legii privind Serviciile Digitale a Uniunii Europene.

Ancheta se concentrează pe respectarea de către Roblox a Legii privind Serviciile Digitale (DSA) a Uniunii Europene, un regulament conceput pentru a consolida siguranța online, în special în cazul copiilor.

Roblox a fost interzis în ţări precum Qatar, Irak şi Turcia, dar și în Rusia.

