UPDATE: 18:50: ChatGPT funcționează acum. Problema a durat în jur de 25 de minute.

Știrea inițială

ChatGPT a picat. Mii de utilizatori au raportat faptul că nici aplicația și nici site-ul nu funcționează la acest moment în mai multe țări, potrivit site-ului de specialitate . De asemenea, au raportat că întâmpină aceeași problemă și utilizatorii care au cont premium.

ChatGPT a picat. Ce eroare apare

În momentul în care accesezi site-ul și dorești să cauți o informație, apare următorul mesaj:

„A apărut o eroare la generarea răspunsului. Dacă problema persistă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul centrului nostru de asistență la adresa

Pe site-ul Downdetector.com utilizatorii au lăsat mai multe comentarii, printre care: „am examen”, „ce să fac eu acum fără ChatGPT?”, „fără ChatGPT, eu nu pot lucra acum”.

Până în acest moment, reprezentanții OpenAI nu au transmis niciun mesaj.