UPDATE: 18:50: ChatGPT funcționează acum. Problema a durat în jur de 25 de minute.
Știrea inițială
ChatGPT a picat. Mii de utilizatori au raportat faptul că nici aplicația și nici site-ul nu funcționează la acest moment în mai multe țări, potrivit site-ului de specialitate Downdetector.com. De asemenea, au raportat că întâmpină aceeași problemă și utilizatorii care au cont premium.
În momentul în care accesezi site-ul și dorești să cauți o informație, apare următorul mesaj:
„A apărut o eroare la generarea răspunsului. Dacă problema persistă, vă rugăm să ne contactați prin intermediul centrului nostru de asistență la adresa help.openai.com”.
Pe site-ul Downdetector.com utilizatorii au lăsat mai multe comentarii, printre care: „am examen”, „ce să fac eu acum fără ChatGPT?”, „fără ChatGPT, eu nu pot lucra acum”.
Postarea în care a fost semnalată eroare a strâns peste 5100 de comentarii.
Până în acest moment, reprezentanții OpenAI nu au transmis niciun mesaj.
Potrivit unui studiu, până în decembrie 2024, 300 de milioane de oameni din întreaga lume au folosit săptămânal ChatGPT, a declarat șeful OpenAI, Sam Altman.
Deși versiunea gratuită este cea pe care o folosesc cei mai mulți utilizatori ai chatbot-ului, compania oferă și diferite versiuni „premium”, pentru care sunt percepute taxe de peste 200 de dolari pe lună.