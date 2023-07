Cum va arăta noul logo Twitter, după ce Elon Musk a anunța că va renunța la pasărea albastră

Schimbare majoră la Twitter. Elon Musk, deținătorul companiei Twitter, a surprins comunitatea online anunțând o schimbare radicală a logo-ului emblematic al rețelei sociale. Celebrul simbol al păsării albastre, cu care Twitter este asociat de la fondare, va fi înlocuit cu un X.

Cu toate provocările, utilizatorii și fanii Twitter sunt acum cu sufletul la gură în așteptarea dezvăluirii noului logo X propus de către Elon Musk. Cu promisiunea că un logo suficient de bun va fi postat în curând, Musk promite o nouă eră în evoluția platformei, înlocuind treptat brand-ul Twitter.

🚨 : Elon Musk made an official announcement while playing Diablo 4 during a Twitter Space session that Twitter’s new official logo will be unveiled tomorrow as they will be adopting the letter „X” as its new twitter symbol.

— R A W S A L E R T S (@rawsalerts)