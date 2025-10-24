B1 Inregistrari!
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial

25 oct. 2025, 01:18
Pericolul de a fi păcălit de AI este mai mare ca oricând. Care sunt cele mai eficiente trei tactici pentru detectarea imaginilor create artificial
sursa foto: freepik

Pe măsură ce tehnologia de generare vizuală, cunoscută sub numele de deepfake, avansează, devine tot mai dificil pentru publicul larg să facă distincția între o fotografie autentică și una creată de inteligența artificială. Cazurile de conținut fals care a devenit viral demonstrează cât de ușor pot fi induși în eroare utilizatorii. Înțelegerea semnelor distinctive ale manipulării digitale este acum o abilitate esențială pentru a naviga în siguranță în mediul online și pentru detectarea imaginilor AI.

De ce eșuează inteligența artificială la detalii

Deși calitatea imaginilor generate de AI este în continuă creștere, programele de inteligență artificială se bazează pe seturi de date preluate din fotografii existente și adesea întâmpină dificultăți în reprezentarea detaliilor pe care le văd mai rar. Unul dintre cele mai frecvente indicii care semnalează o fraudă vizuală este reprezentarea greșită a elementelor anatomice. Mâinile și degetele pot apărea deformate, având forme nenaturale sau un număr incorect de falange.

Un alt semnal de alarmă în procesul de detectare imagini AI este coerența textului. Inteligența artificială preia adesea textura literelor, dar nu și semnificația lor. Din acest motiv, inscripțiile, logo-urile, panourile sau orice text scris în imagine poate apărea ca fiind un amalgam de caractere fără sens. Este un semn revelator că imaginea a fost generată algoritmic. Detaliile mici, cum ar fi accesoriile, pot fi, de asemenea, redate eronat sau amestecate.

De ce ar trebui să fim suspicioși în fața perfecțiunii vizuale

Un alt mod sigur de a identifica o imagine creată de AI este dacă aceasta pare „prea perfectă”. Imaginile generate de inteligența artificială tind să aibă un aspect supranatural de neted, aproape aerografiat. Acestea adesea nu reușesc să capteze textura realistă a pielii, a părului sau a materialelor textile, lăsând un aspect excesiv de curat și lipsit de detaliile fine prezente în fotografiile reale.

Perfecțiunea se poate manifesta și în decor. De multe ori, fundalurile generate de AI plasează subiecții în locații fantastice sau extrem de pitorești, care par scoase dintr-un film, dar care, la o analiză atentă, nu se potrivesc perfect cu subiectul sau cu lumina. Această lipsă de textură și de imperfecțiuni naturale poate fi un indiciu important în detectarea imaginilor AI. Oricât de avansat ar fi modelul, o urmă de ireal se poate strecura în compoziție.

Cum ne poate ajuta o simplă căutare online

Dacă analiza vizuală nu oferă un răspuns clar, un instrument extrem de util este căutarea inversă de imagini (reverse image search). Acest proces identifică alte locuri de pe internet unde fotografia respectivă a fost publicată.

În general, imaginile false, generate recent de AI, vor apărea în mult mai puține locuri decât o fotografie autentică. În plus, o căutare inversă te poate duce direct la sursa originală a imaginii, care ar putea fi un cont sau o pagină care folosește în mod explicit hashtag-uri de tipul „#AIgenerated”, confirmând astfel originea artificială, potrivit BBC. Verificarea credibilității site-ului sau a contului care a publicat conținutul vizual este ultimul pas, dar la fel de important, în filtrul de detectare imagini AI.

