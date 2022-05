Elon Musk: Firmele şi guvernele ar putea plăti curând ”un cost mic”, pentru a folosi Twitter

Elon Musk a anunțat că firmele şi guvernele ar putea să achite o taxă, dacă vor să folosească Twitter. Acest anunț vine după ce a anunţat că dorește să cumpere platforma de socializare Twitter pentru 44 de miliarde de dolari, conform Reuters.

În ceea ce îi privește pe „utilizatorii ocazionali”, Elon Musk a anunțat că pentru aceștia, gratuită, conform unei postări ale sale.

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk)