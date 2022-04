Aplicaţia lansată de Donald Trump, creștere spectaculoasă după ce Twitter a fost cumpărat de Elon Musk

Aplicația pentru rețeaua Truth Social, lansată de fostul președinte al SUA Donald Trump, a reprezentat produsul gratuit clasat, marți, pe primul loc în topul descărcărilor din App Store în SUA.

Pe următorul loc s-a plasat aplicația iPhone pentru Twitter, rețeaua socială cumpărat de multi-miliardarul și fondatorul Tesla și SpaceX, . Ambele ascensiuni în topul descărcărilor au apărut după ce Consiliul Director al Twitter a oficializat vânzarea companiei către Musk.

Înainte cu o zi, aplicația pentru Truth Social se afla pe locul 52 în topul descărcărilor gratuite din App Store iar aplicația pentru Twitter apărea pe locul 39. Acest lucru a fost confirmat chiar de Elon Musk într-un tweet pe contul său personal.

Truth Social is currently beating Twitter & TikTok on the Apple Store

— Elon Musk (@elonmusk)