Instagram a fost amendată cu 405 milioane de euro pentru felul în care a prelucrat datelor copiilor

Autoritățile de reglementare irlandeze au amendat Instagram cu 405 milioane de euro pentru că a încălcat confidențialitatea copiilor.

Meta a declarat că intenționează să facă apel împotriva acestei decizii

Plângerea se referea la datele copiilor – în special la numerele de telefon și adresele de e-mail ale acestora.

Proprietarul Instagram, Meta, a declarat că intenționează să facă apel împotriva acestei decizii. Aceasta este a treia amendă aplicată companiei de către autoritatea de reglementare.

„Am adoptat decizia finală vinerea trecută și aceasta conține o amendă de 405 milioane de euro [349 milioane de lire sterline]”, a declarat comisarul pentru protecția datelor (DPC) din Irlanda.

Un oficial Meta a declarat pentru BBC News: „Această anchetă s-a axat pe setări vechi pe care le-am actualizat în urmă cu peste un an și de atunci am lansat multe caracteristici noi pentru a ajuta la menținerea siguranței adolescenților și a confidențialității informațiilor lor.

Cea mai mare amendă pentru o încălcare a protecției datelor

„Oricine are sub 18 ani are automat contul său setat pe privat atunci când se înscrie pe Instagram, astfel încât numai persoanele pe care le cunosc pot vedea ce postează, iar adulții nu pot trimite mesaje adolescenților care nu îi urmăresc.”

DPC reglementează marile companii de tehnologie cu sediul european în Republica Irlanda.

Acesta nu a dat niciodată o amendă atât de mare pentru o încălcare a Regulamentului general privind protecția datelor din Uniunea Europeană.

Dar anul trecut, a amendat WhatsApp cu 225 de milioane de euro iar autoritatea de date din Luxemburg a aplicat o amendă record de 746 de milioane de euro companiei Amazon.