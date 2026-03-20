Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii, generând un val de restructurări în marile companii de tehnologie. Numărul persoanelor rămase fără job a crescut cu peste 50% față de anul trecut.

Cum Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii în marile corporații

Impactul tehnologiei asupra angajaților a devenit o realitate dură în primele luni ale acestui an. Statisticile oferite de platforma Layoff indică o accelerare a eliminării posturilor, fiind raportate deja peste 38.600 de cu mult peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Experții de la Universitatea Oxford avertizează că aproape jumătate din joburile actuale din SUA ar putea fi automatizate în următoarele două decenii. Dario Amodei, liderul Anthropic, a subliniat că posturile de birou sunt cele mai expuse, și există riscul ca jumătate dintre acestea să dispară în doar cinci ani.

Ce companii au făcut deja restructurări

Amazon deține recordul negativ al acestui trimestru, după ce a anunțat că elimină 16.000 de angajați în ianuarie, o măsură care vine în completarea altor tăieri masive făcute anul trecut. Nici alte nume mari nu au fost ferite de restructurări; companii precum Block, ASML, Ericsson sau Meta au făcut reduceri semnificative de personal.

Deși Microsoft a respins speculațiile privind o concediere colectivă, istoricul ultimilor ani arată o tendință clară de ajustare a forței de muncă. În acest context, dacă ritmul actual se păstrează, sectorul tehnologic ar putea pierde peste 165.000 de posturi până la finalul anului.

Ce strategie adoptă Amazon în contextul schimbărilor

Conducerea Amazon a explicat aceste decizii prin nevoia de adaptare la o lume care se transformă cu o viteză fără precedent. Beth Galetti, vicepreședintă în cadrul companiei, a subliniat că procesul de evaluare a echipelor este unul continuu, scopul fiind menținerea capacității de inovare. Mai mult, planurile de viitor ale gigantului implică o automatizare masivă. Estimările arătă că până la 600.000 de posturi ar putea fi preluate de roboți în următorul deceniu, scrie .

Pentru a justifica concedierea celor 16.000 de poziții de la începutul anului, Beth Galetti a oferit o explicație oficială pe blogul companiei.

„Fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de inovare pentru clienți și va efectua ajustările necesare”, a declarat Beth Galetti, vicepreședintă People Experience & Technology la Amazon.