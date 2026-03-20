Piața muncii în criză: Peste 38.000 de angajați din tehnologie, înlocuiți de noile programe

Flavia Codreanu
20 mart. 2026, 17:35
Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii, generând un val de restructurări în marile companii de tehnologie. Numărul persoanelor rămase fără job a crescut cu peste 50% față de anul trecut.

Cum Inteligența Artificială schimbă radical piața muncii în marile corporații

Impactul tehnologiei asupra angajaților a devenit o realitate dură în primele luni ale acestui an. Statisticile oferite de platforma Layoff indică o accelerare a eliminării posturilor, fiind raportate deja peste 38.600 de concedieri, cu mult peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Experții de la Universitatea Oxford avertizează că aproape jumătate din joburile actuale din SUA ar putea fi automatizate în următoarele două decenii. Dario Amodei, liderul Anthropic, a subliniat că posturile de birou sunt cele mai expuse, și există riscul ca jumătate dintre acestea să dispară în doar cinci ani.

Ce companii au făcut deja restructurări

Amazon deține recordul negativ al acestui trimestru, după ce a anunțat că elimină 16.000 de angajați în ianuarie, o măsură care vine în completarea altor tăieri masive făcute anul trecut. Nici alte nume mari nu au fost ferite de restructurări; companii precum Block, ASML, Ericsson sau Meta au făcut reduceri semnificative de personal.

Deși Microsoft a respins speculațiile privind o concediere colectivă, istoricul ultimilor ani arată o tendință clară de ajustare a forței de muncă. În acest context, dacă ritmul actual se păstrează, sectorul tehnologic ar putea pierde peste 165.000 de posturi până la finalul anului.

Ce strategie adoptă Amazon în contextul schimbărilor

Conducerea Amazon a explicat aceste decizii prin nevoia de adaptare la o lume care se transformă cu o viteză fără precedent. Beth Galetti, vicepreședintă în cadrul companiei, a subliniat că procesul de evaluare a echipelor este unul continuu, scopul fiind menținerea capacității de inovare. Mai mult, planurile de viitor ale gigantului implică o automatizare masivă. Estimările arătă că până la 600.000 de posturi ar putea fi preluate de roboți în următorul deceniu, scrie Știripesurse.

Pentru a justifica concedierea celor 16.000 de poziții de la începutul anului, Beth Galetti a oferit o explicație oficială pe blogul companiei.

„Fiecare echipă va continua să evalueze responsabilitatea, viteza și capacitatea de inovare pentru clienți și va efectua ajustările necesare”, a declarat Beth Galetti, vicepreședintă People Experience & Technology la Amazon.

Citește și...
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
IT&C
Strategia Meta pentru readuce la viață Facebook: Plăți de mii de dolari pentru creatorii de conținut
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
IT&C
Un nou spyware periculos vizează iPhone-urile prin site-uri compromise. Cum ajung datele utilizatorilor în mâinile hackerilor
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
IT&C
Românii colecționează telefoanele vechi. 86% declară că păstrează dispozitivele vechi la sertar (Studiu)
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
IT&C
Europa intră în cursa globală pentru 6G și internetul prin satelit cu o investiție de 100 de milioane de euro
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
IT&C
WhatsApp introduce o funcție nouă pentru copii. Părinții vor avea control mai mare asupra conturilor
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
IT&C
România accelerează reformele digitale din instituțiile publice. Ce rol va avea inteligența artificială în deciziile administrației. Anunțul Oanei Gheorghiu
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
IT&C
Apple a lansat iPhone 17e. Schimbarea surpriză care dublează stocarea fără să crească prețul de 599 de dolari (FOTO)
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
IT&C
Vodafone România și Satellite Connect Europe anunță un parteneriat pentru conectivitate prin satelit fără întreruperi
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
IT&C
Comunicat: Satellite Connect Europe se lansează pentru a furniza conectivitate prin satelit, direct către dispozitive, operatorilor de telefonie mobilă din Europa
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
IT&C
Cofondatorul Twitter vrea să concedieze aproape jumătate din personal și să îi înlocuiască cu AI. Ce efecte ar avea decizia
