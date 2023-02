Inteligența copiilor, amenințată de ChatGPT. Specialiștii trag un semnal de alarmă

Aplicația ChatGPT este folosită tot mai mult de elevi pentru efectuarea temelor. Specialiștii atrag atenția însă că de cele mai multe ori răspunsurile sunt greșite, chiar dacă par foarte bine articulate.

Efectele negative ale folosirii ChatGPT de către copii

Mai mult, aplicația are un impact negativ asupra funcțiilor psihice precum atenția, concentrarea, memorarea, gândirea sau raționamentul.

ChatGPT (chatbotul sau chatroboțelul) este o aplicație care folosește inteligența artificială, antrenată să interacționeze cu utilizatorii într-un mod cât mai natural, potrivit .

Deși a devenit folosită pe scară largă pentru răspunsurile complexe pe care le oferă pornind de la întrebări din toate domeniile puse de utilizatori, experții atrag atenția că de multe ori acesta dă răspunsuri greșite. Memoria aplicației ar fi fost încărcată cu texte preluate de pe internet.

Părerile legate de ChatGPT sunt împărțite. Pe deoparte, elevii consideră că tehnologia este un sprijin pentru tineri, deoarece îi ajută să-și rezolve mai repede temele și să o facă într-un mod mai distractiv, pe de altă parte, experții atrag atenția cu privire la limitările inteligenței artificiale.

Școlile din New York au interzis folosirea ChatGPT pe toate dispozitivele și rețelele din școlile publice din oraș, deoarece se crede că acesta are un efect negativ asupra gândirii elevilor. În plus, unele facultăți din SUA au schimbat curriculumul și modul de predare deoarece foarte mulți studenți foloseau inteligența artificială pentru rezolvarea temelor.

Problemele prin care trec universitățile occidentale

Universitățile australiene să schimbe modul în care susțin examenele și alte evaluări, pe fondul temerilor că studenții folosesc software-ul emergent de inteligență artificială pentru a scrie eseuri, scrie n.

Instituțiile majore au adăugat noi reguli care afirmă că utilizarea inteligenței artificială este înșelăciune, unii studenți fiind deja prinși folosind software-ul. Dar un expert în inteligență artificială a avertizat că universitățile se află într-o „cursă a înarmărilor” pe care nu o pot câștiga niciodată.