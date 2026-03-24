Ce a spus Mirabela Grădinaru la summitul prezidat de Melania Trump (VIDEO)

Traian Avarvarei
24 mart. 2026, 17:43
Mirabela Grădinaru, la summitul prezidat de Melania Trump. Sursa foto: Captură video - The White House / YouTube
Cuprins
  1. Ce a spus Mirabela Grădinaru la summit
  2. Summitul pentru educație și inovație, organizat la inițiativa Melaniei Trump

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, participă, la Washington, la primul summit al unei coaliţii globale dedicate educaţiei digitale a copiilor, organizat la iniţiativa Primei Doamne a Statelor Unite, Melania Trump. În discursul său, Grădinaru a vorbit despre necesitatea unei abordări integrate pentru educație, inovație și tehnologie.

Ce a spus Mirabela Grădinaru la summit

Mirabela Grădinaru a lăudat-o întâi pe Melania Trump: „Îmi exprim recunoștința față de amabila noastră gazdă, Prima Doamnă, Melania Trump. Cred că această inițiativă e foarte valoroasă, generând cadrul optim, vizibilitate și dinamism în acest domeniu”.

„E important să avem o abordare integrată pentru educație, inovație și tehnologie. Aștept cu nerăbdare să încep să colaborez îndeaproape cu Prima Doamnă, Melania Trump, și cu cei prezenți aici, în cadrul acestui proiect, pentru a dezvolta inițiative concrete și a obține un impact tangibil în promovarea educației digitale, a practicilor sigure în online și a educației media pentru copiii din întreaga lume”, a mai afirmat Grădinaru.

Ea a prezentat doi experți români care o însoțesc – Andra Morar și Robert Beza, specializați în competitivitate digitală, inclusiv în educație.

Summitul pentru educație și inovație, organizat la inițiativa Melaniei Trump

Summit-ul „Fostering the Future Together” este o inițiativă lansată de Melania Trump. Aceasta promovează cooperarea între state pentru creșterea bunăstării copiilor prin educație, inovație și tehnologie. Scopul este accesul elevilor, profesorilor și părinților la instrumente moderne, inclusiv soluții bazate pe inteligență artificială, și consolidarea siguranței în mediul online.

„Participarea României la acest summit reflectă angajamentul Administraţiei Prezidenţiale pentru susţinerea educaţiei digitale şi dezvoltarea unor politici publice adaptate provocărilor mediului online. În marja vizitei, delegaţia va avea o întâlnire cu Lisa Choate, preşedintele American Councils for International Education, organizaţie care derulează în relaţia cu România programe de schimb educaţional, respectiv FLEX şi FLEX Abroad, precum şi iniţiative de dezvoltare profesională destinate sectorului public şi privat”, a transmis Administrația Prezidențială a României.

