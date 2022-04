Meta va crea o monedă virtuală pentru metavers. Angajații companiei au numit-o „Zuck Bucks”

Meta dorește , pe care angajații au numit-o intern „Zuck Bucks”. Este puțin probabil ca aceasta să fie o criptomonedă bazată pe blockchain, au spus unii dintre aceștia.

Meta înclină spre introducerea de jetoane în aplicație care ar fi controlate central de companie, similare celor utilizate în aplicațiile de jocuri, cum ar fi moneda Robux în jocul popular pentru copii Roblox, preluat de

Meta nu s-a distanțat , deoarece compania urmărește și postarea și distribuirea de NFT-uri pe Facebook. Compania intenționează să lanseze un program-pilot pentru a face exact acest lucru la mijlocul lunii mai, conform unei note, iar curând după aceea, Meta va testa „aderarea la grupuri Facebook bazate pe deținerea NFT”.

În plus, Meta explorează „token-uri sociale” sau „token-uri de reputație”, care „ar putea fi emise ca recompense pentru contribuții semnificative în grupurile Facebook.

„Luăm în considerare în permanență noile inovații de produse pentru oameni, afaceri și creatori. Ca companie, ne concentrăm pe construirea metaversului și asta include cum ar putea arăta plățile și serviciile financiare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Meta, Lauren Dickson.

