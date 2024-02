Ministrul Digitalizării, despre atacul cibernetic de la Camera Deputaților: A fost revendicat de gruparea knight. Se lucrează pentru a restabili întreaga bază de date. Peste 90% din atacuri, cauzate de eroare umană (VIDEO)

a fost revendicat de gruparea knight, a precizat ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, joi, la Știrile B1 TV prezentate de Alex Vlădescu.

Ministrul Digitalizării, pe B1 TV, despre atacul cibernetic de la Camera Deputaților

Întrebat despre cele întâmplate, Bogdan Ivan a spus: „În momentul de față a fost revendicat de către o grupare knight (…), care a debutat în 2023. În momentul de față se lucrează pentru a restabili întreaga bază de date a Camerei Deputaților și urmează, evident, ca în perioada următoare să fie funcțională și toate datele să fie recuperate”.

„Din punct de vedere statistic, peste 90% din atacurile cibernetice care au și succes sunt cauzate de eroare umană. Așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme, cineva care instalează un dispozitiv personal, fie laptop, tabletă sau telefon, în rețeaua internă a Camerei Deputaților, de exemplu, care de pe un calculator al Camerei dă un click pe un link pe care nu trebuia să dea click, în acea situație se ajunge ca rețeaua să fie infectată, pe de o parte”, a adăugat ministrul.

„Pe de altă parte, în clipa în care în 2019 cei din Camera Deputaților, din conducerea Camerei Deputaților de atunci, nu au dorit să aibă protecție suplimentară din partea instituțiilor abilitate ale statului român și au optat ca securitatea cibernetică să fie asigurată de departamentul IT din Camera Deputaților, este evident că s-a creat o potențială vulnerabilitate”, a continuat el.

Bogdan Ivan, despre consolidarea securității cibernetice

„Mergând mai departe, ca și soluții foarte clare, avem, pe de o parte, faptul că am întărit legea securității cibernetice, ieri, chiar ieri am trecut o modificare a legii 58 prin care avem puteri sporite pentru a bloca astfel de tentative împotriva infrastructurii IT a statului român, iar, pe de altă parte, am reușit să aducem cel mai important proiect de infrastructură tehnică a statului român, și anume cloud-ul guvernamental, din anul 2026, în anul 2024, în urma negocierilor cu cei din Comisia Europeană”, a mai spus ministrul Digitalizării.