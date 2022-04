Netflix pune bazele unui birou în Polonia. Hub pentru țările din Europa Centrală și de Est, inclusiv România

La sfârșitul acestui an, , care va acționa ca un hub regional pentru Europa Centrală și de Est. Astfel, vor fi acoperite operațiunile platformei de streaming din țări precum Polonia, România, Republica Cehă, Ungaria, Croația și Ucraina.

Compania și-a localizat serviciul în Polonia din 2016, colaborând cu creatorii locali pentru seriale în limba poloneză: The Woods, Rojst ’97 și Sexify, și filme precum Operation Hyacinth, Nobody Sleeps in the Woods Tonight și How I Fell in Love With a Gangster, potrivit

Reprezentanții companiei au declarat că, în urmă cu 7 ani, și-au început călătoria în Europa Centrală și de Est, regiune cu tradiții profunde și talente deosebite.

„Au trecut șapte ani de când am început călătoria Netflix în Europa Centrală și de Est, o regiune cu tradiții creative profunde și talente creative deosebite. În 2016 ne-am localizat serviciul în Polonia. La scurt timp după aceea, Netflix a devenit disponibil în limbile română, cehă, maghiară, croată și ucraineană”, a spus Larry Tanz, vicepreședinte al departamentului de seriale din EMEA la Netflix.

Înființarea unui hub în Varșovia ar marca „o altă etapă importantă în călătoria noastră în Europa Centrală și de Est, apropiindu-ne și mai mult de membrii și partenerii noștri creativi”.

Compania a investit în titluri locale populare în România

Compania deține birouri în capitalele mari europene, iar înființarea unui centru în Polonia înseamna consolidarea operațiunilor în întreaga Europă. La nivelul investițiilor, (115 milioane de dolari) în filme originale poloneze.

„În paralel, am investit constant în licențe pentru multe titluri locale extrem de populare în Cehia, România, Ungaria și altele. CEE a devenit, de asemenea, un centru strategic de producție pentru programele noastre internaționale, cu titluri majore precum Extraction 2 sau Shadow & Bone Sezonul 1, filmate cu succes recent în regiune”, a continuat Larry Tanz.