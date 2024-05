Neuralink a remediat o problemă care a redus capacitatea primului pacient de a controla cursorul mouse-ului cu ajutorul gândurilor

Startup-ul lui Elon Musk, Neuralink, dezvoltă un implant cerebral prin care vom putea controla computerele cu ajutorul minții.

Compania are remediat o problemă cu privire la primul său pacient

Compania a lansat în martie o înregistrare video cu primul său pacient, care juca . Noland Arbaugh, în vârstă de 29 de ani, tetraplegic în urma unui accident suferit la scufundări, a primit implantul N1 de la companie în luna ianuarie.

„În săptămânile care au urmat intervenţiei, o serie de fire s-au retras din creier, ceea ce a condus la o reducere clară a numărului de electrozi eficienţi”, a explicat startup-ul.

Capacitatea lui de a controla cursorul cu mintea s-a diminuat, deoarece firele pe care le are în creier sunt dotate cu electrozi care preiau semnalele neuronale, conform

„Ca răspuns la această schimbare, am modificat algoritmul de înregistrare pentru a fi mai sensibil la semnale, am îmbunătăţit tehnicile de traducere a acestor semnale în mişcări ale cursorului şi am îmbunătăţit interfaţa utilizatorului”, a detaliat Neuralink.

Ce părere are bărbatul de experimentul la care participă

„Este atât de tare”, a declarat el zâmbind în înregistrarea video transmisă în direct de Neuralink. „Mai sunt încă multe lucruri de făcut, dar asta mi-a schimbat deja viaţa”, a declarat el.

Conform companiei lui , bărbatul petrece 70 de ore pe săptămână folosind implantul, însă jumătate din timp este pentru teste ale studiilor clinice. Cealaltă jumătate din timp o folosește pentru activități personale, de la jocuri video, la cursuri de limbi străine.

Neuralink a obţinut undă verde de la Administraţia americană pentru alimente şi Medicamente (FDA) în mai 2023. Elon Musk își propune să ofere implantul tuturor, pentru a comunica mai bine cu computerele și pentru a le controla.