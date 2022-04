Oferta lui Elon Musk pentru cumpărarea Twitter, refuzată de un prinț saudit: „Oferta nici măcar nu se apropie de valoarea rețelei”

Oferta lui Elon Musk de 41 de miliarde de dolari a fost refuzată de prințul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii acționari ai platformei de socializare. Acesta din urmă a declarat că oferta lui Musk „nici măcar nu se apropie de valoarea rețelei”.

Acțiunile CEO-ului Tesla vizează transformarea rețelei „într-o companie privată și o platformă pentru libertatea de exprimare”. La începutul lunii aprilie, acesta a cumpărat aproape 74 de milioane de acțiuni Twitter, ceea ce înseamnă aproximativ 9,2% din platforma de social media, potrivit

După ce și-a exprimat dorința de a transforma Twitter din „postura de companie privată”, Elon Musk s-a lovit de refuzul miliardarului saudit, unul dintre cei mai de lungă durată acționari ai companiei.

„Nu cred că oferta făcută de Elon Musk se apropie măcar de valoarea intrinsecă a Twitter, mai ales având în vedere perspectivele sale de creștere.

Fiind unul dintre cei mai mari și cei mai de lungă durată acționari ai Twitter, eu și Kingdom Holding Company (n .red. – compania-conglomerat de stat a Arabiei Saudite) respingem această ofertă”, a scris Al Waleed bin Talal al Saud pe Twitter.

După refuzul prințului saudit, Elon Musk i-a răspuns pe Twitter, întrebându-se care sunt „pozițiile Regatului asupra libertății de exprimare jurnalistică”.

„Interesant. Doar două întrebări, dacă îmi permiteți.

Cât de mult deține Regatul din companie, direct și indirect?

Care sunt punctele de vedere ale Regatului cu privire la libertatea de exprimare a jurnalistului?”, a replicat Elon Musk pe Twitter.

În această saptămână, Elon Musk a transmis că a renunţat la planul de a stăpâni un loc în boardul Twitter, .

Interesting. Just two questions, if I may.

How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?

What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?

— Elon Musk (@elonmusk)