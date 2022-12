Se ascundeau în spatele unor firme de IT cumpărate dar acum riscă închisoarea. Dosar pentru accesare ilegală de fonduri nerambursabile prin Start-Up Nation

Opt persoane fizice şi cinci au fost trimise în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie într-un dosar privind însuşirea de fonduri nerambursabile în valoare de peste 1,5 milioane de lei prin programul Start-Up Nation.

Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, prin Agenţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de investiţii şi promovarea exportului Iaşi, CEC Bank, precum şi Fondul naţional de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici şi mijlocii S.A. – IFN s-au constituit părţi civile în cauză.

Procurorii au propus instanţei menţinerea măsurilor preventive şi a măsurilor asigurătorii dispuse asupra bunurilor şi conturilor bancare ale inculpaţilor (atât persoane fizice, cât şi societăţi comerciale).

În acest dosar, au avut loc, la data de 30 iunie, 42 de percheziţii domiciliare în judeţul Iaşi, municipiul Bucureşti, precum şi în judeţele Ilfov, Galaţi, Maramureş, Suceava, Neamţ şi Vaslui, şi s-a dispus continuarea urmăririi penale faţă de 38 de suspecţi, dintre care 24 persoane fizice şi 14 persoane juridice.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Bucureşti pentru soluţionare

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a transmis vineri, că procurorii Secţiei de urmărire penală şi criminalistică au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a 8 persoane fizice şi 5 juridice, astfel: o persoană fizică în stare de arest preventiv pentru obţinere ilegală de fonduri în formă continuată, faptă prev. de art. 306 alin. 1 C. pen. cu aplicarea art. 35 alin. 1 C. pen. (9 acte materiale), o persoană fizică, în stare de arest la domiciliu, pentru complicitate la obţinerea ilegală de fonduri; o persoană fizică, sub control judiciar, pentru complicitate la obţinere ilegală de fonduri săvârşită în formă continuată (4 acte materiale); două persoane fizice, sub control judiciar, pentru complicitate la obţinere ilegală de fonduri; două persoane fizice, în stare de libertate, pentru complicitate la obţinere ilegală de fonduri săvârşită în formă continuată (câte 2 acte materiale); o persoană fizică, în stare de arest la domiciliu, pentru complicitate la obţinerea ilegală de fonduri; 5 persoane juridice (societăţi comerciale) pentru complicitate la obţinere ilegală de fonduri – notează

A cumpărat firme de IT pentru a obține fonduri nerambursabile

”Începând cu anul 2019, inculpatul aflat în prezent stare de arest preventiv (domiciliat în municipiul Iaşi) a desfăşurat activităţi specifice în vederea înfiinţării/preluării, prin persoane interpuse, a unor societăţi comerciale cu obiecte de activitate în domeniul IT (activităţi de realizare a soft-ului la comandă, software orientat client), cu scopul de a accesa şi de a-şi însuşi pe nedrept fonduri nerambursabile prin intermediul programului guvernamental Start-Up Nation, menit să stimuleze înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie.

Astfel, prin respectivele societăţi comerciale, majoritatea constituite pe raza judeţului Iaşi, cu sediile sociale la aceeaşi adresă, au fost obţinute pe nedrept fonduri nerambursabile garantate de la bugetul de stat, în valoare totală de 1.571.687 lei”, transmit procurorii.

Au fost folosite ca paravan mai multe persoane juridice cu rol de societăţi beneficiare ale dosarelor de finanţare

Activitatea infracţională s-a derulat pe o perioadă însemnată de timp, notează sursa citată, în vederea ascunderii activităţii ilicite fiind folosite ca paravan persoane juridice cu rol de societăţi beneficiare ale dosarelor de finanţare, cât şi de pretinşi furnizori scriptici de echipamente IT pentru acestea.

”În ceea ce priveşte echipamentele IT menţionate ca achiziţionate în dosarele de finanţare, au fost prezentate autorităţilor competente situaţii nereale ale acestora, în fapt echipamentele nefiind achiziţionate şi recepţionate.

De asemenea, probele au relevat că persoanele declarate ca încadrate în muncă nu au prestat efectiv activitate în cadrul societăţilor beneficiare, condiţii obligatorii pentru obţinerea finanţărilor”, au menţionat anchetatorii.

Cooperare judiciară internaţională pentru destructurarea acestopr activități

Activitatea infracţională desfăşurată a avut un caracter transnaţional: fondurile obţinute erau transferate, prin operaţiuni succesive între persoane interpuse, pentru a îngreuna identificarea beneficiarilor reali.

Administrarea probatoriului a implicat emiterea unor cereri de cooperare judiciară internaţională: comisie rogatorie internaţională, ordin european de anchetă, ordine europene de indisponibilizare.