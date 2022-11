TikTok a căzut iar. Probleme și în România

Utilizatorii TikTok s-au confruntat marți cu numeroase probleme și în jurul orei 17:00 platforma a devenit complet indisponibilă, inclusiv în România, anunță .

Într-un grafic creat de Downdetector.com pot fi observate raportările pe care le-au făcut utilizatorii care au întâmpinat probleme în ultimele 24 de ore, față de o zi obișnuită.

Pe Twitter au apărut mai multe postări care vorbesc despre problemele întâmpinate pe TikTok. Utilizatorilor le dispar video-urile, mulți temându-se că nu le vor mai putea recupera.

people running to twitter to find out if tiktok is down for everyone else

— kira 👾 (@klrawontmlss)