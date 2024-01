Tom Hanks spune că versiunea lui AI a fost folosită în reclame stomatologice, fără ca el să-și dea consimțământul

Actorul, care și-a exprimat anterior îngrijorarea cu privire la utilizarea inteligenței artificiale în film, le-a transmis fanilor „Nu am nimic de-a face” cu un videoclip fals.

Tom Hanks și-a avertizat fanii că o reclamă stomatologică în care pare să fi fost folosită imaginea lui este de fapt falsă și a fost creată folosind inteligența artificială

Într-un mesaj postat celor 9,5 milioane de urmăritori pe Instagram, actorul a spus că imaginea sa a fost folosită fără permisiunea lui. „Aveți grijă! Există un videoclip care promovează un plan stomatologic cu o versiune AI a mea. Nu am nimic de-a face cu asta”, a scris Hanks arătând o captură de ecran a unei imagini cu el generată de computer și folosită în clipul publicitar.

Câștigătorul Oscar și-a exprimat îngrijorarea în trecut cu privire la utilizarea AI în film și TV, deși nu s-a ferit să aprobe versiuni modificate digital ale lui în film.

Vorbind cu comediantul britanic Adam Buxton pe podcastul său pe 18 aprilie, cu doar câteva zile înainte de începerea grevei scriitorilor de la Hollywood, Hanks a spus despre AI: „Am știut că asta va urma să se întâmple. Mi-am dat seama că va exista această capacitate de a combina date și de a le transforma în interiorul unui computer într-o față și un personaj. Acum vedem cum se întâmplă asta peste tot.

Greva scriitorilor din SUA s-a încheiat săptămâna trecută, unul dintre punctele de conflict majore fiind îngrijorarea că AI necontrolată ar putea submina munca creatorilor. Writers Guild of America a aprobat un acord cu Alliance of Motion Picture and Television care prevede restricții cu privire la modul în care AI poate fi utilizată în film și TV.