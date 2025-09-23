WhatsApp lansează o nouă funcție pentru utilizatorii care preferă conversațiile prin de mesagerie. Aceștia vor avea la dispoziție o opțiune de traducere în timp real a mesajelor.

WhatsApp își surprinde utilizatorii

Aplicația de mesagerie dezvoltată de Meta duce dintre utilizatori la un alt nivel, superior. Astfel, WhatsApp lansează o funcție care va permite traducerea conversațiilor, între utilizatori, în timp real. Această opțiune va permite utilizatorilor care vorbesc limbi diferite să se înțeleagă mai rapid și mai ușor. În prezent, WhatsApp are peste trei miliarde de utilizatori.

Noua funcție este disponibilă pe iPhone, dar și pe telefoanele care folosesc sistemul de operare Android. Opțiunea este integrată direct în aplicație și nu mai necesită ca utilizatorii să apeleze la servicii externe de traducere. Potrivit companiei-mamă, Meta, traducerile se fac pe dispozitiv, iar acest lucru presupune că WhatsApp nu are acces la conținutul mesajelor.

Pentru început, noua funcție acoperă un număr limitat de limbi. Se pot face în șase limbi diferite pe dispozitivele Android și în 19 limbi pe dispozitivele iPhone. Dezvoltatorii aplicației au în vedere să introducă un număr mai mare de limbi din care să se facă traduceri pentru utilizatori.

Integrarea este disponibilă atât în conversațiile private, cât și în grupuri și chiar în actualizările din Canale. Acest lucru arată că Meta vrea să facă această aplicație mai utilă unui număr cât mai mare de abonați.

Cum funcționează traducerea

Utilizatorii aplicației WhatsApp pot traduce un mesaj printr-un gest familiar din aplicație. Este suficientă o apăsare lungă pe mesaj și apoi accesarea opțiunii „Translate/Tradu”. Ei au opțiunea, prin meniu, să selecteze limba în care dorește să se facă traducerea.

Pentru a folosi această nouă funcție, utilizatorii trebuie să descarce pachetele de limbă pe care consideră că le va folosi pentru treaduceri ulterioare. Pe iPhone, lista de limbi depășește 19 încă de la lansare. În schimb, în varianta pentru Android, sunt acoperite doar câteva limbi, mai exact șase: engleza, spaniola, hindi, portugheza, rusa și araba.

Diferența de acoperire între iOS și Android arată că WhatsApp se bazează pe capabilitățile existente ale platformelor de traducere pentru a grăbi disponibilitatea. Meta va adăuga treptat mai multe limbi pe ambele sisteme, astfel încât funcția să devină utilă pentru cât mai multe combinații de limbi. Acest lucru va face funcția disponibilă pentru un număr din ce în ce mai mare de utilizatori.

În schimb, pe dispozitivele cu Android, WhatsApp oferă și o setare opțională de traducere automată la nivel de discuție. Dacă este activată, toate mesajele viitoare din acel chat vor fi traduse direct. Acest lucru face ca utilizatorul să nu mai fie nevoit să acceseze de fiecare dată butonul „Tradu”.

În paralel, WhatsApp a actualizat și pagina de asistență, precizând că funcția este în rulare graduală și poate să nu apară imediat la toți utilizatorii.

WhatsApp respectă confidențialitatea

Meta subliniază că traducerile sunt „on-device”, un detaliu important în condițiile în care utilizatorii țin la confidențialitatea conversațiilor. De altfel, aplicația WhatsApp este centrată pe acest principiu, al confidențialității. Procesarea la nivelul dispozitivelor face ca textele să nu ajungă pe servere pentru a fi analizate.

Astfel, traducerea se face direct pe telefon, fără ca acesta să poată fi accesate de compania mamă. Este o diferență cheie față de soluțiile care transferă conținutul către servicii în cloud, după cum notează Reuters.

Conversații mai ușoare între utilzatori la nivel global

WhatsApp este aplicația de mesagerie care este folosită de utilizatori în multe țări. În aceste condiții, grupurile mixte din punct de vedere lingvistic sunt tot mai frecvente. Traducerea conversațiilor reprezintă o problemă pentru utilizatori, iar o funcție care să le permită să citească mai ușor conversațiile, datorită traducerii, este bine venită. Cu atât mai mult cu cât mesajele traduse sunt arhivate pe dispozitiv și sunt disponibile oricând.

Funcția este cu atât mai fiabilă cu cât este disponibilă și în grupuri sau pe Canale. Astfel prin introducerea acesteia nu va mai fi nevoie ca textele scrise în altă limbă să fie copiate și traduse cu ajutorul altor aplicații. În același timp, faptul că setarea de traducere automată pe Android poate fi activată per-chat oferă flexibilitate pentru discuții recurente în limbi diferite.

Pentru moment, Meta a anunțat că această funcție va fi lansată gradual. Ea va fi disponibilă prin actualizările următoare la aplicație, astfel că în cazul în cre nu vedeți butonul „Tradu” nu vă alarmați. Actualizați aplicația cu ultima versiune disponibilă, iar apoi verificați dacă a devenit disponibilă.

Odată ce va fi activă și la dispoziția tuturor utilizatorilor WhatsApp, funcția poate deveni un instrument discret, dar foarte util, în conversațiile cu prieteni, colegi sau comunități care vorbesc alte limbi.