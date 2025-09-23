B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » IT&C » WhatsApp își surprinde cu o nouă funcție. Conversațiile dintre utilizatori vor fi traduse în timp real

WhatsApp își surprinde cu o nouă funcție. Conversațiile dintre utilizatori vor fi traduse în timp real

Adrian Teampău
23 sept. 2025, 23:52
WhatsApp își surprinde cu o nouă funcție. Conversațiile dintre utilizatori vor fi traduse în timp real
Sursa foto: Hepta /Zuma Press / Thomas Fuller
Cuprins
  1. WhatsApp își surprinde utilizatorii
  2. Cum funcționează traducerea
  3. WhatsApp respectă confidențialitatea
  4. Conversații mai ușoare între utilzatori la nivel global

WhatsApp lansează o nouă funcție pentru utilizatorii care preferă conversațiile prin aplicația de mesagerie. Aceștia vor avea la dispoziție o opțiune de traducere în timp real a mesajelor.

WhatsApp își surprinde utilizatorii

Aplicația de mesagerie dezvoltată de Meta duce conversațiile dintre utilizatori la un alt nivel, superior. Astfel, WhatsApp lansează o funcție care va permite traducerea conversațiilor, între utilizatori, în timp real. Această opțiune va permite utilizatorilor care vorbesc limbi diferite să se înțeleagă mai rapid și mai ușor. În prezent, WhatsApp are peste trei miliarde de utilizatori.

Noua funcție este disponibilă pe iPhone, dar și pe telefoanele care folosesc sistemul de operare Android. Opțiunea este integrată direct în aplicație și nu mai necesită ca utilizatorii să apeleze la servicii externe de traducere. Potrivit companiei-mamă, Meta, traducerile se fac pe dispozitiv, iar acest lucru presupune că WhatsApp nu are acces la conținutul mesajelor.

Pentru început, noua funcție acoperă un număr limitat de limbi. Se pot face traduceri în șase limbi diferite pe dispozitivele Android și în 19 limbi pe dispozitivele iPhone.  Dezvoltatorii aplicației au în vedere să introducă un număr mai mare de limbi din care să se facă traduceri pentru utilizatori.

Integrarea este disponibilă atât în conversațiile private, cât și în grupuri și chiar în actualizările din Canale. Acest lucru arată că Meta vrea să facă această aplicație mai utilă unui număr cât mai mare de abonați.

Cum funcționează traducerea

Utilizatorii aplicației WhatsApp pot traduce un mesaj printr-un gest familiar din aplicație. Este suficientă o apăsare lungă pe mesaj și apoi accesarea opțiunii  „Translate/Tradu”. Ei au opțiunea, prin meniu, să selecteze limba în care dorește să se facă traducerea.

Pentru a folosi această nouă funcție, utilizatorii trebuie să descarce pachetele de limbă pe care consideră că le va folosi pentru treaduceri ulterioare. Pe iPhone, lista de limbi depășește 19 încă de la lansare. În schimb, în varianta pentru Android, sunt acoperite doar câteva limbi, mai exact șase: engleza, spaniola, hindi, portugheza, rusa și araba.

Diferența de acoperire între iOS și Android arată că WhatsApp se bazează pe capabilitățile existente ale platformelor de traducere pentru a grăbi disponibilitatea. Meta va adăuga treptat mai multe limbi pe ambele sisteme, astfel încât funcția să devină utilă pentru cât mai multe combinații de limbi. Acest lucru va face funcția disponibilă pentru un număr din ce în ce mai mare de utilizatori.

În schimb, pe dispozitivele cu Android, WhatsApp oferă și o setare opțională de traducere automată la nivel de discuție. Dacă este activată, toate mesajele viitoare din acel chat vor fi traduse direct. Acest lucru face ca utilizatorul să nu mai fie nevoit să acceseze de fiecare dată butonul „Tradu”.

În paralel, WhatsApp a actualizat și pagina de asistență, precizând că funcția este în rulare graduală și poate să nu apară imediat la toți utilizatorii.

WhatsApp respectă confidențialitatea

Meta subliniază că traducerile sunt „on-device”, un detaliu important în condițiile în care utilizatorii țin la confidențialitatea conversațiilor. De altfel, aplicația WhatsApp este centrată pe acest principiu, al confidențialității. Procesarea la nivelul dispozitivelor face ca textele să nu ajungă pe servere pentru a fi analizate.

Astfel, traducerea se face direct pe telefon, fără ca acesta să poată fi accesate de compania mamă. Este o diferență cheie față de soluțiile care transferă conținutul către servicii în cloud, după cum notează Reuters.

Conversații mai ușoare între utilzatori la nivel global

WhatsApp este aplicația de mesagerie care este folosită de utilizatori în multe țări. În aceste condiții, grupurile mixte din punct de vedere lingvistic sunt tot mai frecvente. Traducerea conversațiilor reprezintă o problemă pentru utilizatori, iar o funcție care să le permită să citească mai ușor conversațiile, datorită traducerii, este bine venită. Cu atât mai mult cu cât mesajele traduse sunt arhivate pe dispozitiv și sunt disponibile oricând.

Funcția este cu atât mai fiabilă cu cât este disponibilă și în grupuri sau pe Canale. Astfel prin introducerea acesteia nu va mai fi nevoie ca textele scrise în altă limbă să fie copiate și traduse cu ajutorul altor aplicații. În același timp, faptul că setarea de traducere automată pe Android poate fi activată per-chat oferă flexibilitate pentru discuții recurente în limbi diferite.

Pentru moment, Meta a anunțat că această funcție va fi lansată gradual. Ea va fi disponibilă prin actualizările următoare la aplicație, astfel că în cazul în cre nu vedeți butonul „Tradu” nu vă alarmați. Actualizați aplicația cu ultima versiune disponibilă, iar apoi verificați dacă a devenit disponibilă.

Odată ce va fi activă și la dispoziția tuturor utilizatorilor WhatsApp, funcția poate deveni un instrument discret, dar foarte util, în conversațiile cu prieteni, colegi sau comunități care vorbesc alte limbi.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Nu mai da vina pe telefon! Aplicația care îți omoară bateria fără să știi
IT&C
Nu mai da vina pe telefon! Aplicația care îți omoară bateria fără să știi
iPhone Air 2025: cât rezistă bateria comparativ cu modelele Pro (VIDEO)
IT&C
iPhone Air 2025: cât rezistă bateria comparativ cu modelele Pro (VIDEO)
Dormitul cu telefonul pe noptieră pare banal, dar pericolul e uriaș
IT&C
Dormitul cu telefonul pe noptieră pare banal, dar pericolul e uriaș
Află cum poți vedea un mesaj șters pe WhatsApp
IT&C
Află cum poți vedea un mesaj șters pe WhatsApp
iPhone 17 Air, cel mai subțire telefon Apple. Cât costă în România și ce surprize aduce noua gamă (VIDEO)
IT&C
iPhone 17 Air, cel mai subțire telefon Apple. Cât costă în România și ce surprize aduce noua gamă (VIDEO)
Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
IT&C
Samsung pregătește o surpriză pentru fani. Gigantul tehnologic va lansa un nou model de telefon pliabil
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Eveniment
ChatGPT va alerta de acum părinții dacă adolescentul lor are probleme. Cum se va întâmpla acest lucru
Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
IT&C
Smartphone-ul – noua țintă a hackerilor: sfaturi esențiale pentru protecția datelor în 2025
Ultima oră
00:11 - Semnal de alarmă tras de specialiști: Fenomenul “ziua zero”, marcat de secetă devastatoare, ar putea avea loc mult mai devreme
23:59 - Mașini care pot depăși 600.000 km fără reparații majore. Ce trebuie să știi pentru ca motorul și transmisia să reziste
23:57 - Ce fac Emil Rengle și Alejandro Fernandez pentru a se ține departe de energiile negative: „Zi și noapte”
23:11 - Vedeta care l-a refuzat pe Irinel Columbeanu când i-a cerut să-l viziteze. Fanii au pus-o la zid: „Du-te și vezi ce face cel ce te-a crescut”
23:07 - Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Motivul discordiei între politicienii PSD-PNL-USR-UDMR
23:05 - Orașe din România, în pericol de dispariție. Lista localităților cu riscul cel mai ridicat
22:55 - Alexandru Rafila îl contrazice pe Donald Trump: „Nu există o informație clară care să stabilească o legătură între autism și utilizarea paracetamolului” (VIDEO)
22:28 - Papa Leon al XIV-lea laudă preoții care practică exorcizarea: „Orice credincios posedat trebuie ajutat”
22:11 - Ajutorul de deces în 2025. Cum trebuie folosiți banii plătiți de stat
22:10 - Statele Unite promit sprijin financiar pentru Argentina / Planurile radicale ale lui Javier Milei privind scăderea deficitului nu au oprit economia Argentinei să deraieze