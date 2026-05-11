Alertă meteo în România! Vremea se deteriorează luni, după un început de zi cu ceață densă în mai multe județe. Meteorologii avertizează că, odată cu avansarea zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, unde sunt așteptate ploi abundente, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.

Potrivit prognozei emise de , fenomenele de instabilitate își vor face simțită prezența în special după orele prânzului. Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, dar și zone din Transilvania și Muntenia se află printre regiunile cele mai expuse.

Cantitățile de precipitații pot ajunge, în unele zone, la 15-20 l/mp, iar punctual pot depăși chiar 30-40 l/mp.

Alertă meteo în România! Unde lovesc ploile și furtunile

Meteorologii anunță averse care, pe alocuri, vor avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. În anumite zone există și risc de grindină.

Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în regiunile montane, în vestul, nord-vestul și sud-estul țării, dar și pe perioade scurte în timpul episoadelor de ploaie. Rafalele sunt estimate, în general, la 40-50 km/h.

Din punct de vedere termic, vremea rămâne relativ plăcută, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor coborî până la valori între 7 și 15 grade. În unele zone, mai ales pe timpul nopții, este posibilă formarea ceții.

Cum va fi vremea în București

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi mai caldă comparativ cu cea precedentă, cu temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă tabloul meteo se schimbă spre seară și pe parcursul nopții, când sunt prognozate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar poate deveni mai intens în a doua jumătate a zilei, în special în timpul . Minima nopții va coborî la 11-13 grade.

Ce avertizări nowcasting a emis ANM

Ziua a început sub avertizări nowcasting de Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, unde vizibilitatea a fost redusă semnificativ. Potrivit meteorologilor, fenomenele au afectat localități din județele Bacău, Galați, Covasna, Harghita, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui.

ANM avertizează că, în zonele afectate, vizibilitatea a scăzut local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, condiții care pot crea dificultăți serioase în trafic. Meteorologii reamintesc că avertizările meteorologice de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru intervale scurte, de cel mult șase ore, și pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii.