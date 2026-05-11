B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate

Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate

Ana Maria
11 mai 2026, 07:28
Se schimbă radical vremea în România. ANM anunță furtuni și grindină luni, 11 mai. Care sunt zonele vizate
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Alertă meteo în România! Unde lovesc ploile și furtunile
  2. Cum va fi vremea în București
  3. Ce avertizări nowcasting a emis ANM

Alertă meteo în România! Vremea se deteriorează luni, după un început de zi cu ceață densă în mai multe județe. Meteorologii avertizează că, odată cu avansarea zilei, instabilitatea atmosferică se va accentua în numeroase regiuni, unde sunt așteptate ploi abundente, descărcări electrice și, izolat, căderi de grindină.

Potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie, fenomenele de instabilitate își vor face simțită prezența în special după orele prânzului. Banatul, Crișana, Maramureșul, Oltenia, dar și zone din Transilvania și Muntenia se află printre regiunile cele mai expuse.

Cantitățile de precipitații pot ajunge, în unele zone, la 15-20 l/mp, iar punctual pot depăși chiar 30-40 l/mp.

Alertă meteo în România! Unde lovesc ploile și furtunile

Meteorologii anunță averse care, pe alocuri, vor avea caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. În anumite zone există și risc de grindină.

Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în regiunile montane, în vestul, nord-vestul și sud-estul țării, dar și pe perioade scurte în timpul episoadelor de ploaie. Rafalele sunt estimate, în general, la 40-50 km/h.

Din punct de vedere termic, vremea rămâne relativ plăcută, cu maxime cuprinse între 19 și 26 de grade Celsius. Temperaturile nocturne vor coborî până la valori între 7 și 15 grade. În unele zone, mai ales pe timpul nopții, este posibilă formarea ceții.

Cum va fi vremea în București

Locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi mai caldă comparativ cu cea precedentă, cu temperaturi care vor urca până în jurul valorii de 25 de grade. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, însă tabloul meteo se schimbă spre seară și pe parcursul nopții, când sunt prognozate înnorări accentuate, averse și descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar poate deveni mai intens în a doua jumătate a zilei, în special în timpul ploilor. Minima nopții va coborî la 11-13 grade.

Ce avertizări nowcasting a emis ANM

Ziua a început sub avertizări nowcasting de Cod galben de ceață în mai multe județe din țară, unde vizibilitatea a fost redusă semnificativ. Potrivit meteorologilor, fenomenele au afectat localități din județele Bacău, Galați, Covasna, Harghita, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Suceava, Neamț și Vaslui.

ANM avertizează că, în zonele afectate, vizibilitatea a scăzut local sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri, condiții care pot crea dificultăți serioase în trafic. Meteorologii reamintesc că avertizările meteorologice de fenomene periculoase imediate sunt emise pentru intervale scurte, de cel mult șase ore, și pot fi actualizate în funcție de evoluția vremii.

Tags:
Citește și...
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Meteo
Vreme severă în jumătate de țară: ANM a emis un cod galben de furtuni. Județele vizate (FOTO)
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Meteo
Ploi, furtuni și avertizări meteo în mai multe regiuni ale țării azi, 10 mai. Unde sunt așteptate cele mai puternice fenomene
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Meteo
Cod galben de inundații în 22 de județe. Ce zone din România sunt cele mai expuse până duminică
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Meteo
Vremea azi, 9 mai. Aerul rece aduce furtuni, grindină și maxime mult mai mici în aproape toată țara
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Meteo
Final de săptămână cu vreme ploioasă. ANM a emis coduri galbene pentru mai multe regiuni. Care este situația în București
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Meteo
Prognoza meteo ANM: România, lovită din nou de ploi. Cum va fi vremea până pe 8 iunie
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Meteo
Vremea se schimbă brusc în România. Vin furtuni, grindină și ploi torențiale în mai multe regiuni
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Meteo
Vreme caldă în majoritatea țării, dar răcoare pe litoral. Temperaturile urcă până la 29 de grade în Transilvania
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Meteo
Vremea, 5 mai: temperaturi de vară în vest și soare în cea mai mare parte a țării
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Meteo
Mai începe cu vreme de vară. Ce arată prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni
Ultima oră
12:20 - România vinde Bulgariei energie la prânz și o cumpără la loc seara, la prețuri de 7 ori mai mari
12:11 - Concert Metallica pe Arena Națională. Jandarmeria anunță măsuri speciale de securitate
12:03 - Bonnie Tyler a fost resuscitată după un stop cardiac. Care este starea actuală a artistei
11:59 - Rusul din Slatina, expulzat din România, în centrul unor acuzații grave. Avea pregătire în domeniul nuclear. Ce au mai descoperit procurorii
11:40 - Prime de 15.000 de lei cerute de angajații din aparatul Guvernului: „Se pare că premierul nu știe că există performanță”
11:34 - Oana Țoiu a dat explicații la Bruxelles cu privire la criza politică de la București. Ce mesaj a transmis
11:33 - Titluri de stat Tezaur 2026: statul deschide o nouă rundă de investiții pentru populație, cu acces online și la poștă
11:32 - România, în topul Uniunii Europene la fraudele cu oferte false de angajare: cum acționează escrocii și de ce tinerii sunt cele mai ușoare victime
11:13 - Cum a slăbit Dana Săvuică 12 kilograme: „Nici nu mă forțez!”. Ce schimbare în alimentație a făcut
11:12 - Doi polițiști din București, cercetați pentru luare de mită după ce au permis accesul unei femei în arest. Femeia voia să facă sex cu un deținut