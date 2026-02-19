B1 Inregistrari!
Iar e alertă de vreme rea. Ploi, ninsori și ger în toată țara. Avertizarea de ultimă oră venită de la ANM

Adrian A
19 feb. 2026, 10:51
Iar e alertă de vreme rea. Ploi, ninsori și ger în toată țara. Avertizarea de ultimă oră venită de la ANM
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Noua avertizare de vreme rea de la ANM
  2. Prognoza pentru București

Vremea se strică iar în toată țara. ANM a emis o informare meteorologică valabilă între 20 februarie, ora 2:00, și 22 februarie, ora 10:00. Ploile și ninsorile încep din vestul țării și se extind treptat în majoritatea zonelor.

Noua avertizare de vreme rea de la ANM

ANM anunță, pentru intervalul vineri, ora 2:00, duminică, ora 10:00, precipitații moderate cantitativ, polei și ghețuș. De asemenea, se va depune strat de zăpadă, vor fi intensificări ale vântului și viscol.

În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte. În seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă însă vor predomina ninsorile.

Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri, vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă. Vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade.

Sâmbătă se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între – 12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.

Prognoza pentru București

În Capitală, vineri, cerul se va înnora treptat și vor fi precipitații sub formă de ploaie, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări seara și noaptea (viteze de 50…55 km/h).

Temperatura maximă va fi de 2…4 grade, iar cea minimă de -3…-2 grade.

Sâmbătă, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, iar vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului (viteze de 40…45 km/h). Temperatura maximă va fi de -3…-1 grad, iar cea minimă de -5…-3 grade.

Până pe 22 februarie, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare o informare meteorologică ce vizează precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări de vânt și vreme rea.

