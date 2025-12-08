B1 Inregistrari!
Prognoza meteo, 8 decembrie. Iată cum va fi vremea astăzi

08 dec. 2025, 09:49
Cuprins
  1. Maximele zilei
  2. Minimele nopții
  3. Vremea în Transilvania și Moldova
  4. Vremea în Muntenia și Oltenia
  5. Vremea pe litoral și în Dobrogea
  6. Vântul și presiunea atmosferică

Ziua de luni, 8 decembrie 2025, aduce o vreme specifică sezonului, marcând o pătrundere mai accentuată a aerului rece. După o perioadă cu temperaturi relativ ridicate, vremea în România devine deosebit de rece, în special dimineața și noaptea, când gerul se va simți în multe regiuni.

Maximele zilei

Temperaturile maxime la nivel național se vor situa, în general, între -2°C și 5°C.

  • În Sud și Sud-Est: Se așteaptă valori pozitive, până la 4-5°C, în special în Dobrogea și sudul Munteniei.
  • În Vest și Nord-Vest: Temperaturi mai scăzute, maximele oprindu-se la 0-2°C.
  • În Zonele Montane: Vremea va fi deosebit de rece, cu maxime ce nu vor depăși -5°C pe creste.

Minimele nopții

Noaptea de 8/9 decembrie 2025 va fi geroasă în jumătatea nordică și în zonele depresionare. Minima termică la nivel național va oscila între -10°C și -3°C. În depresiunile din estul Transilvaniei, vremea de azi se traduce printr-un ger aspru.

Vremea în Transilvania și Moldova

În aceste regiuni, vremea de azi, 8 decembrie, aduce pe alocuri precipitații slabe, predominant sub formă de ninsoare. Se va depune un strat subțire de zăpadă, mai consistent pe crestele Carpaților Orientali. Un alt fenomen de interes este ceața persistentă, care va reduce vizibilitatea considerabil, mai ales în orele dimineții.

Vremea în Muntenia și Oltenia

Aici, se menține un cer mai mult noros. Șansele de precipitații sunt reduse, dar există riscul de polei, în special pe drumurile din zonele joase, din cauza diferențelor de temperatură la contactul dintre aer și sol. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență!

Vremea pe litoral și în Dobrogea

Pe litoral, vântul va sufla mai intens, menținând senzația de frig. Cerul va fi variabil, cu șanse mici de precipitații.

Vântul și presiunea atmosferică

Vântul va sufla slab și moderat pe întreg teritoriul, cu intensificări temporare în zona montană înaltă, unde va spulbera zăpada. Presiunea atmosferică va fi în creștere, indicând o vreme stabilă, dar rece.

