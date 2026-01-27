Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte

Marți, 27 , aduce o ușoară scădere a temperaturilor în majoritatea regiunilor, însă valorile rămân peste normalul perioadei. Ploile se extind în sud, centru și est, iar la munte ninge și se depune strat de zăpadă. Pe litoral se mențin temperaturi ridicate, de până la 12 grade.

Dobrogea și Bărăgan: ploi și ceață densă

În Dobrogea și Bărăgan, vremea este închisă, cu ploi destul de abundente și temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă, spun .

La malul mării se ating aproximativ 12 grade. Până la ora 10, mai multe localități din județul Constanța se află sub Cod galben de ceață densă, cu vizibilitate redusă.

Vremea în Moldova

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul rămâne acoperit, iar ploile apar pe arii extinse. La munte, la altitudini mari, precipitațiile se transformă în ninsoare și se depune strat de zăpadă. Temperaturile sunt mai ridicate decât normalul și ajung la aproximativ 7 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, atmosfera rămâne mohorâtă. Precipitațiile apar sub toate formele: ploi în zonele joase și ninsori pe crestele montane. Pe alocuri se pot aduna cantități mai însemnate de apă, iar maximele se opresc în jurul valorii de 3 grade.

Transilvania și vestul țării

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, norii persistă toată ziua. Ploile sunt prezente în toată regiunea, iar în zonele montane înalte ninge consistent. La amiază, temperaturile ajung la aproximativ 5 grade.

În vestul țării, vremea se menține închisă, cu precipitații pe arii mai restrânse. Temperaturile scad ușor față de ziua precedentă, dar rămân peste normalul perioadei, cu maxime de aproximativ 8 grade.

Nici în restul Transilvaniei soarele nu prea își face apariția. La Sibiu și Brașov se ating 6 grade, iar precipitațiile sunt mixte: ploi în zonele joase și ninsori la altitudini mari. Pe creste, vântul are unele intensificări.

Oltenia și sudul țării

În Oltenia, atmosfera rămâne mohorâtă, cu ploi însemnate cantitativ. La munte ninge și se depune strat de zăpadă. Temperaturile scad ușor, dar ajung totuși la 7 grade.

Și în sudul României vremea este închisă, cu ploi destul de abundente și maxime de până la 6 grade în zonele deluroase. Noaptea, cerul se mai degajează, iar temperaturile coboară spre pragul înghețului.

Vremea în București

În Capitală, marți va fi mai cald decât normalul perioadei. Maxima ajunge la 7 grade, cerul va fi mai mult noros, iar trecător va ploua slab.

Miercuri, norii se risipesc temporar, apare soarele și se încălzește, cu maxime de până la 12 grade. În noaptea următoare cresc din nou șansele de ploaie. Joi, vremea rămâne deosebit de caldă, cu până la 13 grade, iar ploile apar mai ales dimineața și noaptea. Vineri se mai răcește ușor, dar temperaturile rămân ridicate, în jur de 7 grade, cu ploi pe parcursul zilei.

Vremea la munte

La munte, marți este mai rece decât luni, cu înnorări și precipitații sub toate formele. În zonele înalte ninge și se depune un strat nou de zăpadă, iar vântul este mai insistent pe creste.

Miercuri se încălzește ușor, joi revine vremea caldă pentru perioadă, iar vineri temperaturile scad din nou, cu ninsori în masivele estice.