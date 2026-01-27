Un vortex polar se apropie de România. Meteorologii urmăresc cu atenție o modificare majoră a circulației aerului la nivel european, care ar putea transforma luna februarie într-una mult mai rece decât în mod obișnuit. Specialiștii vorbesc despre o destabilizare a vortexului polar, un fenomen care permite aerului arctic să „scape” spre latitudini mai joase.

Potrivit , masa de aer rece ar urma să se deplaseze treptat spre zona Carpaților, ceea ce înseamnă că România ar putea intra din nou sub influența unui val de ger accentuat.

Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă în Europa

Experții explică faptul că acest tip de evoluție atmosferică începe, de regulă, în vestul continentului. Influența oceanică, care aduce temperaturi mai blânde în țări precum Franța, slăbește, iar circulația aerului începe să se orienteze dinspre nord-est.

Modelele meteorologice indică o intensificare a fluxurilor de aer rece din nord-est, ceea ce duce la blocarea influenței moderate a Atlanticului. Primele semnale ale răcirii apar în Europa de Vest, însă înghețul ar putea avansa rapid către est.

Dacă acest blocaj atmosferic se menține, România riscă să se confrunte cu temperaturi mult sub mediile climatice normale pentru această perioadă.

Ce înseamnă acest scenariu pentru România și zona Carpaților

Pentru România, mai ales pentru regiunea , acest tipar meteorologic este asociat cu ger persistent și episoade de iarnă severă. Deși vestul Europei resimte primele schimbări, specialiștii avertizează că estul continentului ar putea avea parte de cele mai durabile condiții de îngheț.

Inerția maselor de aer rece sugerează că, dacă vortexul polar rămâne fragmentat, temperaturile scăzute ar putea persista mai multe zile sau chiar săptămâni.

Ce este vortexul polar și de ce influențează vremea din România

Vortexul polar este o masă uriașă de aer rece care se rotește deasupra regiunii arctice și joacă un rol esențial în distribuția frigului în emisfera nordică. Acesta se întinde de la suprafața Pământului până în stratosferă, la altitudini de aproximativ 50 de kilometri.

Sistemul are două componente principale:

una în stratosferă,

alta în troposferă, stratul inferior al atmosferei.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, aerul rece rămâne concentrat în zona Polului Nord, iar Europa beneficiază de ierni mai blânde.

Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă când vortexul se destabilizează

Problemele apar în momentul în care vortexul polar se destabilizează. În astfel de situații, adesea asociate cu evenimente de încălzire stratosferică bruscă, aerul rece arctic poate coborî rapid spre sud.

Acest proces poate declanșa episoade de răcire severă, cu impact asupra unor regiuni extinse ale Europei, inclusiv Europa de Est și România.