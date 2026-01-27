B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor

Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor

Ana Maria
27 ian. 2026, 09:17
Un vortex polar se apropie de România. Urmează temperaturi greu de suportat. Anunțul meteorologilor
Sursă foto: freepik.com
Cuprins
  1. Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă în Europa
  2. Ce înseamnă acest scenariu pentru România și zona Carpaților
  3. Ce este vortexul polar și de ce influențează vremea din România
  4. Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă când vortexul se destabilizează

Un vortex polar se apropie de România. Meteorologii urmăresc cu atenție o modificare majoră a circulației aerului la nivel european, care ar putea transforma luna februarie într-una mult mai rece decât în mod obișnuit. Specialiștii vorbesc despre o destabilizare a vortexului polar, un fenomen care permite aerului arctic să „scape” spre latitudini mai joase.

Potrivit Newsweek, masa de aer rece ar urma să se deplaseze treptat spre zona Carpaților, ceea ce înseamnă că România ar putea intra din nou sub influența unui val de ger accentuat.

Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă în Europa

Experții explică faptul că acest tip de evoluție atmosferică începe, de regulă, în vestul continentului. Influența oceanică, care aduce temperaturi mai blânde în țări precum Franța, slăbește, iar circulația aerului începe să se orienteze dinspre nord-est.

Modelele meteorologice indică o intensificare a fluxurilor de aer rece din nord-est, ceea ce duce la blocarea influenței moderate a Atlanticului. Primele semnale ale răcirii apar în Europa de Vest, însă înghețul ar putea avansa rapid către est.

Dacă acest blocaj atmosferic se menține, România riscă să se confrunte cu temperaturi mult sub mediile climatice normale pentru această perioadă.

Ce înseamnă acest scenariu pentru România și zona Carpaților

Pentru România, mai ales pentru regiunea Carpaților, acest tipar meteorologic este asociat cu ger persistent și episoade de iarnă severă. Deși vestul Europei resimte primele schimbări, specialiștii avertizează că estul continentului ar putea avea parte de cele mai durabile condiții de îngheț.

Inerția maselor de aer rece sugerează că, dacă vortexul polar rămâne fragmentat, temperaturile scăzute ar putea persista mai multe zile sau chiar săptămâni.

Ce este vortexul polar și de ce influențează vremea din România

Vortexul polar este o masă uriașă de aer rece care se rotește deasupra regiunii arctice și joacă un rol esențial în distribuția frigului în emisfera nordică. Acesta se întinde de la suprafața Pământului până în stratosferă, la altitudini de aproximativ 50 de kilometri.

Sistemul are două componente principale:

  • una în stratosferă,

  • alta în troposferă, stratul inferior al atmosferei.

Atunci când vortexul este puternic și stabil, aerul rece rămâne concentrat în zona Polului Nord, iar Europa beneficiază de ierni mai blânde.

Un vortex polar se apropie de România. Ce se întâmplă când vortexul se destabilizează

Problemele apar în momentul în care vortexul polar se destabilizează. În astfel de situații, adesea asociate cu evenimente de încălzire stratosferică bruscă, aerul rece arctic poate coborî rapid spre sud.

Acest proces poate declanșa episoade de răcire severă, cu impact asupra unor regiuni extinse ale Europei, inclusiv Europa de Est și România.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
Meteo
Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile
Meteo
România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile
Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu
Meteo
Pericol de inundații pe mai multe râuri din țară. Hidrologii au emis un cod portocaliu
Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte
Meteo
Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte
Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale. Avertizare Infotrafic pentru șoferi
Meteo
Ceață densă pe autostrăzi și drumuri naționale. Avertizare Infotrafic pentru șoferi
Vremea 25 ianuarie: Cod Galben de ceață și precipitații mixte în mai multe regiuni
Meteo
Vremea 25 ianuarie: Cod Galben de ceață și precipitații mixte în mai multe regiuni
Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse
Meteo
Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse
Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
Meteo
Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
Meteo
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
Vremea, 22 ianuarie: Cod galben de ger și polei în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 22 ianuarie: Cod galben de ger și polei în mai multe regiuni
Ultima oră
09:40 - Va merge la alt post TV? Cătălin Măruță a dezvăluit ce va face, mai exact, după plecarea de la Pro TV: „E o alegere făcută cu inima”
09:27 - O femeie a descoperit o cameră ascunsă în toaleta unui restaurant thailandez
08:44 - Vremea în România, 27 ianuarie: ploi în mai multe zone și ninsori la munte
08:34 - Răzgândire la Casa Albă. Trump impune taxe vamale de 25% produselor sud-coreene
08:30 - Cum au ajuns drogurile să se vândă la preț de suc lângă școli. Strategia folosită de dealeri: „I s-a oferit o punguţă albă”. Se fac controale cu câini antidrog
08:08 - Sfântul Ioan Gură de Aur, prăznuit pe 27 ianuarie. Povestea marelui ierarh care a mustrat fără teamă nedreptatea
07:28 - Ilie Bolojan, vizită oficială de două zile în Germania. Cooperarea economică și securitatea, pe agenda discuțiilor
00:02 - Michael Schumacher nu mai este imobilizat. Detaliul neașteptat despre viața fostului campion
23:49 - Gigi Becali susține că el e vinovat pentru situaţia de la FCSB: „Mă dau afară singur, dar nu pot”. Ce le-a spus jucătorilor
23:30 - Plătim mai mult chiar și pentru buchetele de Valentine’s Day. Cât a ajuns să coste în 2026 un gest de iubire