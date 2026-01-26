Ceața densă pune în dificultate traficul pe mai multe autostrăzi și drumuri naționale din țară. sunt îndemnați să-și ia măsuri de prevedere și să se pregătească dacă pornesc la drum.

Ceața densă pune probleme în trafic

se desfăşoară în condiţii dificile, în această dimineață, de luni, 26 ianuarie pe mai multe șosele din țară. Ceața densă pune probleme pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa şi A3 Bucureşti – Ploieşti, dar şi pe drumurile din 15 judeţe.

Potrivit informațiilor furnizate de Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române, se circulă în condiţii de vizibilitate redusă la sub 200 m. Izolat vizibilitatea a scăzut sub 50 m pe autostrăzile A1 Bucureşti – Piteşti, A2 Bucureşti – Constanţa, A3 Bucureşti – Ploieşti.

Traficul se desfășoară în condiții dificile în municipiul Bucureşti, dar și pe șoselele din judeţele Alba, Brăila, Călăraşi, Dolj, Galaţi, Harghita, Ialomiţa, Ilfov, Mehedinţi, Neamţ, Olt, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vâlcea.

Pe celelalte artere rutiere naţionale, şi anume pe autostrada A7 Ploieşti – Adjud, precum şi pe DN1 Ploieşti – Braşov şi DN 7 Piteşti – Sibiu, traficul rutier se desfăşoară fluent. Potirvit polițiștilor rutier, carosabilul este preponderent umed, dar vizibilitatea este bună, iar valorile de circulație sunt normale.

Prognoa meteo pentru 26 ianuarie

va fi în general închisă pe 26 ianuarie, însă temperaturile se vor menține la un nivel ridicat, peste valorile normale în cea mai mare parte a țării. Temporar va ploua în toate regiunile, iar la munte vor apărea precipitații mixte, conform prognozei . Vor fi cantități de apă mai mari în sudul Banatului, nordul Olteniei și al Munteniei, precum și în Carpații Meridionali, Occidentali și de Curbură.

La altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de ninsoare, stratul de zăpadă putând atinge până la 20–30 de centimetri. Vântul va avea intensificări puternice, cu rafale de 70–90 km/h, viscolind temporar ninsoarea și reducând vizibilitatea sub 100 de metri. În restul țării, vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări de 30–50 km/h în sud-vest, sud-est și în zonele centrale.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 3 și 13 grade, iar minimele vor fi cuprinse între 0 și 5 grade. Local, mai ales dimineața, va apărea ceață.

În București, vremea se va încălzi semnificativ față de normalul perioadei. Cerul va fi noros, iar ploile vor fi moderate cantitativ, cu acumulări de 10–20 l/mp. Vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h. Temperatura maximă va atinge 10–12 grade, iar minima se va situa între 3 și 4 grade.