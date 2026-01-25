România înregistrează duminică, 25 ianuarie 2026, o zi cu vreme rece și condiții meteo variate pe întreg teritoriul, conform datelor publicate astăzi de Administrația Națională de Meteorologie. Meteorologii semnalează prezența fenomenelor de ceață și precipitațiilor mixte în unele regiuni la această oră, iar condițiile actuale de la stațiile meteo arată variații mari de temperatură și umiditate.

Nord-Est și Moldova

În nord-estul țării, inclusiv în zona Moldovei, dimineața de 25 ianuarie s-a caracterizat prin prezența ceiții în multe localități, cu temperaturi apropiate de 0 °C sau ușor negative în unele stații . De exemplu, la stația Cotnari s-a înregistrat ceață și -1,5 °C; la Darabani ceață cu depunere de chiciură și -3,2 °C. În Iași, fenomenele includ burniță cu depunere de polei și temperaturi în jurul valorii de -0,6 °C, iar stratul subțire de zăpadă este prezent pe alocuri.

Ceața densă și aerul foarte umed aproape de sol continuă să condiționeze vizibilitatea redusă și riscul de formare de polei pe arterele rutiere secundare, în special dimineața și spre orele de trafic intens.

Transilvania și Centrul țării

Regiunea Transilvaniei și centrul României a început ziua cu valori termice negative în multe stații, iar ceața a dominat în zona montană și submontană. La stația Miercurea Ciuc, ceața cu depunere de chiciură și temperaturi de -3,4 °C indică o atmosferă rece și umedă, cu vizibilitate redusă. În orașele de câmpie, fenomenele de ceață s-au întâlnit frecvent dimineața și s-au menținut în condiții de strat de zăpadă de câțiva centimetri.

Această combinație de ceață densă și temperaturi sub pragul de îngheț susține necesitatea unei conduite prudente pentru participanții la trafic din această parte a țării.

Sud și Muntenia

În regiunile de sud și Muntenia, fenomenele raportate în această dimineață includ ceață persistentă la sol și temperaturi apropiate de 0 °C în stațiile monitorizate de ANM. De exemplu, la Curtea de Argeș temperatura a fost de 0,0 °C în condiții de ceață, iar în localități din sud-estul Munteniei fenomenele de burniță și ceață au condus la umiditate ridicată.

Stratul de zăpadă rămâne prezent local în sud, dar mai redus comparativ cu regiunile centrale și nordice; cu toate acestea, burnița combinată cu aerul rece favorizează senzația de rece persistentă pe parcursul zilei.

Vest și Oltenia

În vestul țării și Oltenia, prognoza ANM pentru 25 ianuarie relevă prezența ceații, alături de temperaturi situate în jurul pragului de îngheț în unele stații. La Oradea, de exemplu, ceața a fost raportată cu temperature ușor peste 0 °C și strat de zăpadă moderat pe sol, iar în stațiile din Banat fenomene similare au fost observate.

În unele puncte din Oltenia, ceața îngreunează vizibilitatea chiar și la orele târzii ale dimineții, ceea ce poate influența siguranța circulației rutiere dacă nu se adaptează viteza și distanța.

Dobrogea și Litoral

Pe litoralul Mării Negre și în Dobrogea, temperaturile dimineții de 25 ianuarie au fost mai ridicate comparativ cu restul țării, iar fenomenele predominante includ ceața și burnița în zonele joase de relief. La stația Harsova s-au înregistrat temperaturi pozitive cu ceață, iar în localități de coastă cerul a rămas acoperit în prima parte a zilei.

Aceste condiții creează un mediu cu vizibilitate redusă pentru traficul rutier și pentru activitățile desfășurate în aer liber în această regiune.

Avertizări meteo în vigoare

a emis atenționări Cod galben pentru mai multe regiuni ale țării, vizând ceață densă, cu vizibilitate redusă sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri. Fenomenul este însoțit local de depuneri de polei, favorizate de temperaturile apropiate de pragul de îngheț. Meteorologii avertizează că aceste condiții pot afecta traficul rutier și siguranța deplasărilor, în special în zonele joase și depresionare.





