Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte

Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte

26 ian. 2026, 08:46
Vremea, 26 ianuarie: ploi pe arii extinse, viscol și ninsori consistente la munte
Cuprins
  1. Temperaturile cresc, dar vremea rămâne mohorâtă
  2. Dobrogea, Bărăgan și sudul țării: ploi și vânt
  3. Moldova și Transilvania: vreme închisă și ploi
  4. București: ploi și temperaturi ridicate
  5. Munții, sub avertizare de iarnă severă

România se confruntă luni, 26 ianuarie, cu o vreme mult mai caldă decât normalul perioadei, însă cu un aspect sever instabil. Temperaturile urcă până la 13 grade Celsius în sud-estul țării, în timp ce ploile vor fi prezente pe suprafețe extinse, iar la munte sunt așteptate ninsori viscolite și un strat consistent de zăpadă.

Temperaturile cresc, dar vremea rămâne mohorâtă

Pentru această zi de luni, meteorologii anunță valori termice ridicate pentru luna ianuarie în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate temperaturi, de până la 13 grade, se vor înregistra în sud-estul României, în timp ce minimele zilei vor fi de aproximativ 3 grade în nordul Moldovei. Cerul va fi predominant acoperit de nori, iar ploile vor cuprinde majoritatea regiunilor.

La munte, situația se complică. Precipitațiile vor fi mixte în zonele joase, însă la altitudini mari va ninge abundent, viscolit, cu depunerea unui strat de zăpadă ce poate ajunge la 20-30 de centimetri.

Dobrogea, Bărăgan și sudul țării: ploi și vânt

În Dobrogea și Bărăgan, atmosfera va fi închisă pe tot parcursul zilei. Sunt așteptate ploi persistente, iar vântul va sufla cu intensificări de până la 50 km/h. Dacă duminică, la Călărași, s-au înregistrat doar 3 grade, luni valorile termice vor urca semnificativ, până la 13 grade.

Și în sudul țării, inclusiv în Muntenia, norii vor domina cerul. Vor fi ploi mai ales în nordul regiunii, iar temperaturile vor ajunge la 12 grade, inclusiv în zona Giurgiului.

Moldova și Transilvania: vreme închisă și ploi

În sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul va rămâne acoperit toată ziua. Dimineața se va semnala ceață pe alocuri, iar ploile vor fi prezente temporar. Temperaturile vor fi mai ridicate față de ziua precedentă, atingând valori de până la 9 grade.

În nordul Moldovei și în Bucovina, vremea va fi mohorâtă, cu temperaturi mai scăzute decât în restul țării. La Vaslui, maximele nu vor depăși 6 grade, iar ploile vor apărea temporar, după ce dimineața va debuta cu ceață.

Ploile ajung și în nordul Transilvaniei și în Maramureș. Se va încălzi ușor, cu maxime de până la 10 grade. În vestul țării, însă, sunt așteptate ploi abundente, cu acumulări de până la 40 l/mp în sudul Banatului și în Carpații Occidentali. La Reșița, după-amiaza, temperaturile pot urca până la 12 grade.

București: ploi și temperaturi ridicate

În Capitală, luni aduce o vreme foarte caldă pentru această perioadă. La amiază se vor înregistra în jur de 11 grade. Ploile vor fi prezente pe tot parcursul zilei, iar vântul va sufla cu până la 40 km/h. Marți, temperaturile vor scădea ușor, spre 6 grade, iar ploile vor continua sporadic.

Munții, sub avertizare de iarnă severă

La munte, luni vor fi precipitații mixte în Carpații Meridionali, Occidentali și în Carpații de Curbură. La peste 1.700 de metri altitudine, va ninge abundent, cu strat de zăpadă de 20-30 cm și rafale de vânt de 70-90 km/h, care vor viscoli ninsoarea. Marți și joi, ninsorile vor continua, iar vântul va rămâne puternic în zonele de creastă.

