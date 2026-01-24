B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse

Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse

B1.ro
24 ian. 2026, 08:57
Vremea azi, 24 ianuarie. Meteorologii anunță ceață densă și polei pe arii extinse
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Nord-Est şi Moldova
  2. Transilvania şi Crişana
  3. Sudul şi Muntenia
  4. Dobrogea şi Litoral
  5. Banat şi Oltenia
  6. Avertizări în vigoare şi perspective

România traversa sâmbătă, 24 ianuarie 2026, o zi cu fenomene meteo specifice iernii târzii, pe fondul unui regim variabil dominat de ceaţă, temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Conform informaţiilor publicate pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) oraşele şi regiunile din întreaga ţară se află sub influenţa unor condiţii care pot afecta vizibilitatea şi traficul rutier. În această dimineaţă sunt active mai multe atenţionări de tip Cod galben, în principal pentru ceaţă densă şi polei, valabile pe arii extinse ale teritoriului.

Nord-Est şi Moldova

În Moldova şi nord-estul ţării, dimineaţa de 24 ianuarie a debutat cu temperaturi negative şi ceaţă persistentă în numeroase localităţi, ceea ce duce la vizibilitate redusă pe drumurile principale şi secundare. Stările de ceaţă densă din judeţe precum Iaşi, Botoşani şi Suceava generează condiţii de trafic dificile. Meteorologii au emis Cod galben de ceaţă şi polei, valabil până spre amiază în mai multe judeţe din această zonă, iar visibilitatea adesea scade sub 200 de metri.

Aceeaşi atenţionare de Cod galben de fenomen meteo periculos acoperă şi regiuni din nordul Transilvaniei, unde gerul nocturn persistă şi dimineaţa şi se semnalează ceaţă asociată cu umiditate ridicată la sol. Punctele montane din această parte a ţării continuă să raporteze strat consistent de zăpadă.

Transilvania şi Crişana

În Transilvania şi Crişana, partea de nord-vest a ţării, cerul este în mare parte noros, iar precipitările trecătoare s-au manifestat sub formă de ninsoare slabe, favorizând depunerea unui strat subţire de omăt. Temperaturile matinale rămân negative, în special la staţiile montane unde se înregistrează şi peste 20–30 cm de zăpadă.

În unele centre urbane din această zonă, inclusiv în Cluj-Napoca şi Oradea, ceaţa persistentă afectează traficul, ceea ce menţine avertizările ANM de tip Cod galben pentru vizibilitate scăzută până la prânz.

Sudul şi Muntenia

Regiunea Munteniei, inclusiv zona Capitalei, are parte de o dimineaţă rece şi cu ceaţă densă în peisajul urban şi suburbii. Bucureşti şi localităţile din jur au înregistrat temperaturi sezoniere la nivelul solului, sub influenţa aerului rece păstrat de pe timpul nopţii. Meteorologii menţin în vigoare avertizările de Cod galben pentru ceaţă şi polei în judeţe din sudul Munteniei, unde fenomenul poate genera condiţii alunecoase pe arterele de circulaţie.

Dobrogea şi Litoral

Pe litoralul Mării Negre şi în Dobrogea, valorile termice sunt uşor mai blânde, dar dimineaţa s-a semnalat ceaţă densă în porturi şi zonele joase de relief. Vizibilitatea redusă afectează traficul rutier şi maritim, astfel că ANM recomandă prudenţă conducătorilor auto şi operatorilor.

Banat şi Oltenia

În Banat şi Oltenia, vremea a fost caracterizată de alternanţa între ceaţă şi perioade de cer parţial noros, iar temperaturile au oscilat în jurul pragului de îngheţ dimineaţa. Ceaţa densă prezentă în oraşe precum Timişoara şi Craiova a determinat emiterea avertizărilor Cod galben de ceaţă şi polei pentru judeţe din aceste regiuni până spre orele amiezii.

Avertizări în vigoare şi perspective

Pe durata zilei de 24 ianuarie, ANM a emis mai multe atenţionări Cod galben pentru ceaţă densă şi polei, valabile pentru diverse judeţe din nord, centru şi sudul României, reflectând condiţiile de umiditate ridicată şi temperaturi scăzute la sol. Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să adapteze viteza şi să utilizeze dispozitivele corespunzătoare pentru vizibilitate redusă. Prognozele actualizate de ANM sugerează că astfel de fenomene vor persista până spre prânz, iar vremea ar putea rămâne rece şi cu condiţii de ceaţă alternând cu precipitaţii slabe pe parcursul zilei.

Tags:
Citește și...
Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
Meteo
Vortexul polar, sub presiune înainte de februarie, cu posibile efecte asupra Europei. Ce schimbări meteo sunt așteptate
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
Meteo
Frig în toată țara! Prognoza meteo, 23 ianuarie: temperaturi scăzute și cer mohorât
Vremea, 22 ianuarie: Cod galben de ger și polei în mai multe regiuni
Meteo
Vremea, 22 ianuarie: Cod galben de ger și polei în mai multe regiuni
Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger
Meteo
Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Meteo
Vara lui 2026 va intra în istorie. Ce anunță meteorologii: Doar de trei ori s-a mai înregistrat așa ceva
Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Meteo
Ger dimineața, soare și temperaturi mai blânde la prânz. Cum va fi vremea în fiecare regiune a țării
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
Meteo
Când se încălzește vremea. Prognoza meteo pentru următoarele 4 săptămâni
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Meteo
România, sub influența gerului: dimineți extrem de reci și temperaturi negative în mai multe regiuni
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteo
Vremea azi, 19 ianuarie. Valul de frig persistă, iar temperaturile scad sub media perioadei
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Meteo
Meteorologii prelungesc atenţionările de ger până joi dimineaţă: temperaturi de până la -20 de grade în nordul ţării
Ultima oră
10:07 - Ceremonii ample de 24 ianuarie în toată țara. Unde participă președintele și premierul
09:26 - Declarații controversate în plină campanie electorală în Ungaria. Ce a spus ministrul Transportului despre comunitatea romă
00:02 - Destinații noi de pe Aeroportul Brașov. Ce orașe europene sunt pe listă
23:59 - Fostul președinte Traian Băsescu critică dur coaliția de guvernare. Cum este respectată separația puterilor în stat
23:55 - Băsescu: Statele Unite ale Europei reprezintă o necesitate. În cât timp ar trebui să se concretizeze proiectul (VIDEO)
23:34 - Elev de 16 ani găsit inconștient în baia liceului după ce ar fi consumat droguri
23:24 - Laurențiu Beșu, despre urmările documentarului Recorder: „În sistemul judiciar nu s-a întâmplat nimic” (VIDEO)
23:12 - Băsescu critică implicarea partidelor în deciziile președintelui: „depășesc orice limită a bunului simț”. Cine are dreptul să numească șefii serviciilor secrete și ai parchetelor (VIDEO)
22:49 - Magistratul Laurențiu Beșu despre „legea Mario”. Cum vede introducerea răspunderii penale la minorii de 10 ani pentru omor (VIDEO)
22:20 - Cristi Chivu, ales purtător al flăcării olimpice pentru Milano–Cortina 2026. Ce semnificație are acest moment pentru cariera antrenorului român