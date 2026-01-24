România traversa sâmbătă, 24 ianuarie 2026, o zi cu fenomene meteo specifice iernii târzii, pe fondul unui regim variabil dominat de ceaţă, temperaturi scăzute şi precipitaţii mixte. Conform informaţiilor publicate pe site-ul Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM) oraşele şi regiunile din întreaga ţară se află sub influenţa unor condiţii care pot afecta vizibilitatea şi traficul rutier. În această dimineaţă sunt active mai multe atenţionări de tip Cod galben, în principal pentru ceaţă densă şi polei, valabile pe arii extinse ale teritoriului.

Nord-Est şi Moldova

În Moldova şi nord-estul ţării, dimineaţa de 24 ianuarie a debutat cu temperaturi negative şi ceaţă persistentă în numeroase localităţi, ceea ce duce la vizibilitate redusă pe drumurile principale şi secundare. Stările de ceaţă densă din judeţe precum Iaşi, Botoşani şi Suceava generează condiţii de trafic dificile. Meteorologii au emis Cod galben de ceaţă şi polei, valabil până spre amiază în mai multe judeţe din această zonă, iar visibilitatea adesea scade sub 200 de metri.

Aceeaşi atenţionare de de fenomen meteo periculos acoperă şi regiuni din nordul Transilvaniei, unde gerul nocturn persistă şi dimineaţa şi se semnalează ceaţă asociată cu umiditate ridicată la sol. Punctele montane din această parte a ţării continuă să raporteze strat consistent de zăpadă.

Transilvania şi Crişana

În Transilvania şi Crişana, partea de nord-vest a ţării, cerul este în mare parte noros, iar precipitările trecătoare s-au manifestat sub formă de ninsoare slabe, favorizând depunerea unui strat subţire de omăt. Temperaturile matinale rămân negative, în special la staţiile montane unde se înregistrează şi peste 20–30 cm de zăpadă.

În unele centre urbane din această zonă, inclusiv în Cluj-Napoca şi Oradea, ceaţa persistentă afectează traficul, ceea ce menţine avertizările de tip Cod galben pentru vizibilitate scăzută până la prânz.

Sudul şi Muntenia

Regiunea Munteniei, inclusiv zona Capitalei, are parte de o dimineaţă rece şi cu ceaţă densă în peisajul urban şi suburbii. Bucureşti şi localităţile din jur au înregistrat temperaturi sezoniere la nivelul solului, sub influenţa aerului rece păstrat de pe timpul nopţii. Meteorologii menţin în vigoare avertizările de Cod galben pentru ceaţă şi polei în judeţe din sudul Munteniei, unde fenomenul poate genera condiţii alunecoase pe arterele de circulaţie.

Dobrogea şi Litoral

Pe litoralul Mării Negre şi în Dobrogea, valorile termice sunt uşor mai blânde, dar dimineaţa s-a semnalat ceaţă densă în porturi şi zonele joase de relief. Vizibilitatea redusă afectează traficul rutier şi maritim, astfel că ANM recomandă prudenţă conducătorilor auto şi operatorilor.

Banat şi Oltenia

În Banat şi Oltenia, vremea a fost caracterizată de alternanţa între ceaţă şi perioade de cer parţial noros, iar temperaturile au oscilat în jurul pragului de îngheţ dimineaţa. Ceaţa densă prezentă în oraşe precum Timişoara şi Craiova a determinat emiterea avertizărilor Cod galben de ceaţă şi polei pentru judeţe din aceste regiuni până spre orele amiezii.

Avertizări în vigoare şi perspective

Pe durata zilei de 24 ianuarie, ANM a emis mai multe atenţionări Cod galben pentru ceaţă densă şi polei, valabile pentru diverse judeţe din nord, centru şi sudul României, reflectând condiţiile de umiditate ridicată şi temperaturi scăzute la sol. Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să adapteze viteza şi să utilizeze dispozitivele corespunzătoare pentru vizibilitate redusă. Prognozele actualizate de ANM sugerează că astfel de fenomene vor persista până spre prânz, iar vremea ar putea rămâne rece şi cu condiţii de ceaţă alternând cu precipitaţii slabe pe parcursul zilei.