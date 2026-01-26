B1 Inregistrari!
România, afectată de doi cicloni mediteraneeni. Ce fenomene meteo vor urma în aceste zile

Ana Maria
26 ian. 2026, 19:33
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Când vor începe să-și facă simțite efectele cei doi cicloni mediteraeeni
  2. Cum vor afecta condițiile meteorologice zonele montane
  3. Ce aduce cel de-al doilea ciclon și în ce zone va fi cel mai activ

România intră într-o perioadă marcată de instabilitate atmosferică accentuată, determinată de prezența a doi cicloni mediteraeeni ce vor traversa regiunea până la sfârșitul lunii ianuarie. Aceste sisteme atmosferice vor aduce modificări semnificative ale temperaturilor și ale precipitațiilor în aproape toate zonele țării.

Când vor începe să-și facă simțite efectele cei doi cicloni mediteraeeni

Primul ciclon își va face simțită prezența începând cu dimineața zilei de luni și va activa condiții de precipitații până în seara zilei de marți. În această perioadă, ploile se vor manifesta în majoritatea regiunilor, cu volume moderate și, în anumite zone, chiar însemnate. În sud și sud-vest, se prognozează cantități de apă cuprinse între 10 și 20 l/mp, iar local acestea pot atinge 30-50 l/mp.

Cum vor afecta condițiile meteorologice zonele montane

La altitudini ridicate, mai ales peste 1800 metri, ploile vor fi mai intense, transformându-se frecvent în lapoviță și ninsoare. Astfel, se așteaptă acumulări semnificative de zăpadă, iar vântul puternic, cu rafale de peste 90-100 km/h, poate genera condiții de viscol temporar, afectând circulația în zonele montane, potrivit Cancan.

Ce aduce cel de-al doilea ciclon și în ce zone va fi cel mai activ

Cel de-al doilea ciclon va ajunge în România spre mijlocul săptămânii, aducând noi precipitații ce vor afecta majoritatea regiunilor. Sud-estul țării va resimți cu precădere efectele, unde cantitățile de apă pot deveni semnificative. Fenomenele vor varia de la ploi, lapoviță, ninsoare, până la intensificări ale vântului, în funcție de traiectoria ciclonului.

Aceste fenomene meteo sunt influențate de un puternic sistem ciclonar format în zona mediteraneană, care aduce aer umed și temperaturi variabile. Astfel de cicloni pot provoca schimbări rapide ale vremii, cu alternanțe între perioade cu ploi abundente și intervale mai calme. Impactul lor asupra României este frecvent asociat cu creșterea riscului de inundații locale și perturbarea traficului, în special în regiunile joase și în zonele montane vulnerabile. Autoritățile recomandă prudență și monitorizarea constantă a avertizărilor meteo.

