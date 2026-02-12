Joi, 12 februarie, România va avea vreme schimbătoare, cu precipitații slabe în vest, nord și sud-est, iar la munte se vor semnala ploi, lapoviță și ninsoare. Vântul se intensifică în sudul Banatului, în Delta Dunării și la altitudini mari, atingând 60 km/h în zonele expuse. Temperaturile sunt în creștere față de miercuri, atingând în Dealurile Vestice 16 grade. Iată prognoza !

Dobrogea și Bărăgan

Cerul va fi parțial noros, cu ploi trecătoare. În Delta Dunării vântul va fi puternic, suflând cu până la 60 km/h, iar temperaturile urcă până la 14 grade, conform ANM.

Moldova și Muntenia

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea se încălzește și maximele depășesc valorile normale, ajungând la 13 grade. Vor fi înnorări și câteva stropi de ploaie. În nordul regiunii, inclusiv în Bucovina, temperaturile după prânz vor ajunge la 10 grade, cu vânt slab și ploi slabe izolate la altitudini mari.

Transilvania și Maramureș

Norii vor fi prezenți, cu precipitații slabe trecătoare. La munte, precipitațiile vor fi sub toate formele, iar vântul va fi puternic la altitudini mari. Temperaturile cresc față de ziua precedentă, atingând 13-15 grade, iar dimineața vor fi condiții de ceață în depresiuni. În sudul Banatului, vântul va ajunge la 60 km/h.

Oltenia și sudul țării

Vremea devine mai caldă, cu maxime de 13 grade, și soare printre nori. Vântul va fi slab, iar precipitațiile aproape inexistente. În Lunca Dunării, temperaturile vor fi similare, cu posibilitate de ceață dimineața.

București

Dimineața va fi ceață, urmată de soare printre nori. Maxima va fi de 11 grade, iar spre seară pot apărea ploi trecătoare.

Vremea în următoarele zile

Vineri: înnorări, ploi și ceață dimineața; maximă 8 grade.

înnorări, ploi și ceață dimineața; maximă 8 grade. Sâmbătă: cer mai senin, temperaturi mai ridicate, maximă 15 grade; seara vin ploi și vânt.

cer mai senin, temperaturi mai ridicate, maximă 15 grade; seara vin ploi și vânt. Duminică: încălzire ușoară, maximă 16 grade; ploi în prima parte a zilei, apoi cer degajat; vânt persistent.

La munte

Vremea va fi mai caldă decât normal pentru această perioadă, cu înnorări temporare și precipitații mixte. Vântul va atinge 60 km/h, favorizând viscol și reducând vizibilitatea. Vineri, precipitațiile vor continua, iar sâmbătă se va însenina parțial, urmate de noi ploi. Duminică se va răci semnificativ noaptea, cu ninsori pe creste și vânt puternic.