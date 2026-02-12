B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud

Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud

B1.ro
12 feb. 2026, 10:17
Vremea, 12 februarie: încălzire, precipitații izolate și vânt puternic la munte și în sud
Sursa foto simbol: Freepik
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăgan
  2. Moldova și Muntenia
  3. Transilvania și Maramureș
  4. Oltenia și sudul țării
  5. București
  6. Vremea în următoarele zile
  7. La munte

Joi, 12 februarie, România va avea vreme schimbătoare, cu precipitații slabe în vest, nord și sud-est, iar la munte se vor semnala ploi, lapoviță și ninsoare. Vântul se intensifică în sudul Banatului, în Delta Dunării și la altitudini mari, atingând 60 km/h în zonele expuse. Temperaturile sunt în creștere față de miercuri, atingând în Dealurile Vestice 16 grade. Iată prognoza meteo!

Dobrogea și Bărăgan

Cerul va fi parțial noros, cu ploi trecătoare. În Delta Dunării vântul va fi puternic, suflând cu până la 60 km/h, iar temperaturile urcă până la 14 grade, conform ANM.

Moldova și Muntenia

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea se încălzește și maximele depășesc valorile normale, ajungând la 13 grade. Vor fi înnorări și câteva stropi de ploaie. În nordul regiunii, inclusiv în Bucovina, temperaturile după prânz vor ajunge la 10 grade, cu vânt slab și ploi slabe izolate la altitudini mari.

Transilvania și Maramureș

Norii vor fi prezenți, cu precipitații slabe trecătoare. La munte, precipitațiile vor fi sub toate formele, iar vântul va fi puternic la altitudini mari. Temperaturile cresc față de ziua precedentă, atingând 13-15 grade, iar dimineața vor fi condiții de ceață în depresiuni. În sudul Banatului, vântul va ajunge la 60 km/h.

Oltenia și sudul țării

Vremea devine mai caldă, cu maxime de 13 grade, și soare printre nori. Vântul va fi slab, iar precipitațiile aproape inexistente. În Lunca Dunării, temperaturile vor fi similare, cu posibilitate de ceață dimineața.

București

Dimineața va fi ceață, urmată de soare printre nori. Maxima va fi de 11 grade, iar spre seară pot apărea ploi trecătoare.

Vremea în următoarele zile

  • Vineri: înnorări, ploi și ceață dimineața; maximă 8 grade.
  • Sâmbătă: cer mai senin, temperaturi mai ridicate, maximă 15 grade; seara vin ploi și vânt.
  • Duminică: încălzire ușoară, maximă 16 grade; ploi în prima parte a zilei, apoi cer degajat; vânt persistent.

La munte

Vremea va fi mai caldă decât normal pentru această perioadă, cu înnorări temporare și precipitații mixte. Vântul va atinge 60 km/h, favorizând viscol și reducând vizibilitatea. Vineri, precipitațiile vor continua, iar sâmbătă se va însenina parțial, urmate de noi ploi. Duminică se va răci semnificativ noaptea, cu ninsori pe creste și vânt puternic.

Tags:
Citește și...
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Meteo
Vremea în România, 10 februarie: Cod Galben de frig, ninsori și vânt puternic
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Meteo
Vremea geroasă revine în majoritatea regiunilor țării. ANM anunță temperaturi scăzute, ninsori și polei
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Meteo
Vreme rece în toată țara. Ninsori în sud, est și la munte, ger noaptea și vânt puternic în mai multe regiuni
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Meteo
Vremea 8 februarie: Temperaturi de 15 grade în sud și ninsori în restul țării
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Meteo
Vremea 7 februarie: Temperaturi între 2 și 12 grade, precipitații mixte și risc de polei în Moldova și Transilvania
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Meteo
Vremea azi, 6 februarie. Vreme de iarnă autentică cu fenomene de ceață persistentă
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Meteo
Alertă meteo: Meteorologii au emis Cod galben de vreme rea. Lista cu județele afectate
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Meteo
Vremea, 5 februarie: Temperaturi de până la 16 grade și vânt puternic la munte
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Meteo
Va ninge de 1 Mai, în România? Prognoza meteo pentru primăvara 2026. Ce au anunțat meteorologii
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Meteo
Vremea 4 februarie: Încălzire semnificativă, ploi și intensificări de vânt în majoritatea regiunilor
Ultima oră
12:41 - Surpriză de proporții în fotbalul românesc. Gică Hagi îi vinde Farul Constanța lui Hristo Stoichkov. Când vine fostul superstar bulgar în România?
12:36 - Anul școlar 2026-2027, aprobat oficial. Ce se întâmplă cu examenele naționale
12:27 - Amenințări cu moartea la adresa actorului Victor Rebengiuc. Percheziții la mai multe persoane implicate
12:12 - Simbolurile din sloturi online cu temă de iubire explicate: Inimi, Cupidon și trandafiri
12:01 - Ministrul Culturii, Demeter Andras, a vizitat Muzeele Naționale Peleș și Bran pentru soluționarea problemelor urgente de patrimoniu
12:00 - Cum reușește BNR să rateze toate prognozele pe inflație. Diferențe majore între previziuni și cifrele reale (VIDEO)
11:50 - Insula Shakirei a fost scoasă la vânzare. Prețul cerut de agenții imobiliari pentru colțul paradisiac din Caraibe (VIDEO)
11:09 - Autoritățile locale ar putea fi obligate să reabiliteze adăposturile civile din blocuri. Legea care-i face pe primari să strâmbe din nas
10:58 - UPDATE VIDEO: Cum ar vrea Nicușor Dan să nu îl enerveze de tot pe Trump. În ce condiții ar merge la Consiliul pentru Pace
10:52 - Sfântul Meletie, arhiepiscop al Antiohiei și apărător al ortodoxiei, pomenit pe 12 februarie