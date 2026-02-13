Meteorologii anunță o zi de 13 februarie cu temperaturi peste mediile obișnuite ale perioadei, însă cu un cer predominant noros și ploi în mai multe zone ale țării. Valorile maxime vor urca până la 13 grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Iată despre ce este vorba!

Ploi în Dobrogea și precipitații mixte la munte

Pe parcursul zilei, cerul va fi mai mult noros, în special în sud, est, vest și nord-vest. Noaptea, în vest și sud-vest sunt șanse de înseninări temporare, însă în restul teritoriului nebulozitatea se va menține, conform .

Precipitațiile vor fi prezente în mai multe regiuni. În sunt așteptate ploi mai consistente, cu acumulări de apă de 10-15 l/mp. Local și temporar va ploua și în Muntenia, Maramureș și Transilvania, iar izolat și în celelalte zone.

La munte, pe arii restrânse, vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari vântul va avea unele intensificări.

Temperaturile urcă până la 13 grade

Valorile termice diurne se vor încadra, în general, între 5 și 13 grade Celsius, peste media specifică acestei date din calendar. Temperaturile minime vor fi cuprinse între -2 și 6 grade.

Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, fără fenomene deosebite la nivel național.

Ceață în sud și est, inclusiv în București

Dimineața, ceața își va face simțită prezența local în sud și est și izolat în restul țării. Pe timpul nopții, fenomenul va apărea doar pe arii restrânse.

În București, vremea va fi predominant închisă, cu temperaturi ușor mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă. Trecător, mai ales spre seară, sunt posibile ploi slabe.

Temperatura maximă din Capitală va fi de aproximativ 7 grade, iar minima va coborî la 1-2 grade. Meteorologii avertizează că ceața se va semnala dimineața și ar putea reapărea spre sfârșitul intervalului.