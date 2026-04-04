Vremea, 4 aprilie: zi schimbătoare, cu ploi și temperaturi în creștere

Ziua de sâmbătă aduce o combinație de soare și ploi în România, cu temperaturi ușor mai ridicate față de vineri. În timp ce sudul și sud-estul vor avea parte de averse, în restul regiunilor vremea se menține frumoasă.

Ploi în sud și sud-est, vreme bună în rest

Meteorologii anunță reprize de ploaie în centrul, sudul și sud-estul țării, în timp ce în celelalte regiuni predomină vremea bună și însorită, conform .

Maximele zilei pornesc de la 15 grade în nord-est și în zonele depresionare și pot ajunge până la 20 de grade în sud-est.

Dobrogea și Bărăganul, sub semnul instabilității

În Dobrogea și Bărăgan, norii se adună temporar și sunt așteptate ploi în unele zone.

Vor fi averse, posibil însoțite de fenomene electrice, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15 litri pe metru pătrat. Temperaturile cresc ușor și ating aproximativ 19 grade.

Moldova și Muntenia: vreme schimbătoare și maxime ridicate

În sudul Moldovei și nordul Munteniei, vremea rămâne instabilă, cu înnorări și ploi trecătoare. Soarele își va face apariția pe parcursul zilei, însă vântul se intensifică în sudul Moldovei. Aici se vor înregistra și cele mai ridicate temperaturi din țară, în jur de 20 de grade.

În schimb, în nordul Moldovei și în Bucovina nu sunt anunțate ploi. Ziua va fi frumoasă, cu temperaturi de 17-18 grade, mai ridicate decât cele din ziua precedentă.

Transilvania și vestul țării: soare, dar și nori

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vremea va fi în general însorită, fără precipitații și cu vânt slab. Și în vestul țării se anunță o zi frumoasă, însă în sudul Banatului vântul va avea intensificări, cu rafale de până la 50 km/h.

În restul Transilvaniei, norii își fac apariția și sunt posibile ploi, mai ales la munte. Temperaturile ajung la aproximativ 17 grade în orașe precum Târgu Mureș și Sibiu. Noaptea, temperaturile scad semnificativ în depresiuni, iar la Miercurea Ciuc se pot înregistra chiar și -3 grade.

Oltenia și sudul țării: ploi și rafale de vânt

În Oltenia, cerul va fi mai mult noros și sunt așteptate ploi pe parcursul zilei, cu acumulări de până la 15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla mai tare în vestul regiunii, cu viteze de până la 50 km/h.

Și în sudul țării apar ploi pe arii restrânse, unele mai intense, cu posibilitate de grindină. Spre seară însă, norii se risipesc treptat.

Vremea în București

În Capitală, ziua de sâmbătă aduce vreme schimbătoare, cu înnorări, ploi trecătoare și vânt slab până la moderat.

Temperatura maximă ajunge la aproximativ 17 grade, iar noaptea cerul se degajează, cu minime în jur de 7 grade.

La munte: precipitații mixte și vânt puternic

La munte, vremea se îmbunătățește ușor, însă nu scapă complet de precipitații. Sunt posibile ploi slabe, în special în Carpații Meridionali, iar la altitudini mari persistă condițiile de lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări în vestul Meridionalilor și în Carpații de Curbură, unde rafalele pot depăși 70 km/h.