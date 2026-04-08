Acasa » Meteo » Vremea, 8 aprilie: răcire accentuată, vânt puternic și ninsoare la munte

Selen Osmanoglu
08 apr. 2026, 10:32
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Dobrogea și Bărăganul: nor și ploaie
  2. Moldova: frig și vânt puternic
  3. Transilvania și vestul țării: soare, dar mai rece
  4. Oltenia și sudul țării: răcoare și vânt
  5. București: zi mohorâtă și vânt
  6. La munte: iarna revine

Miercuri, România resimte o răcire accentuată a vremii. Precipitațiile, de intensitate redusă, apar în principal în jumătatea estică a țării, iar vântul se intensifică aproape peste tot. În zonele montane înalte va fi viscol puternic, iar maximele diurne variază între 5 grade în estul Transilvaniei și 15-16 grade în Oltenia.

Dobrogea și Bărăganul: nor și ploaie

În Dobrogea și Bărăgan, cerul se înnorează temporar, cu reprize scurte de ploaie. Vântul se intensifică pe parcursul zilei, iar temperaturile se situează sub media perioadei, cu maxime de cel mult 12-13 grade.

Moldova: frig și vânt puternic

Un aer rece pătrunde în Moldova sudică și în nordul Munteniei. După maximele de 17 grade de marți, miercuri termometrele urcă doar până la 13 grade. În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina se face mai frig decât normal, cu maxime de aproximativ 10 grade, apar ploi slabe, lapoviță și ninsoare, iar vântul poate atinge viteze de 65 km/h.

Transilvania și vestul țării: soare, dar mai rece

În nordul Transilvaniei și în Maramureș ziua va fi mai însorită, însă mai rece decât ar trebui. Temperaturile scad cu aproximativ 6 grade față de marți, iar noaptea sunt posibile precipitații. În vestul României, maximele nu depășesc 12 grade, cu soare, nori și vânt intens. La munte se așteaptă ninsoare și viscol, cu rafale de până la 130 km/h pe creste.

Oltenia și sudul țării: răcoare și vânt

Oltenia înregistrează cele mai ridicate valori din țară, 15-16 grade, însă vântul se intensifică până la 65 km/h. Sudul țării rămâne mai rece, cu maxime în jur de 14 grade, cer noros și ploi trecătoare.

București: zi mohorâtă și vânt

În București, miercuri va fi mohorât, cu 14 grade, vânt intens și condiții de ploaie slabă. Joi și vineri vremea se răcește în continuare, cu maxime de 12-11 grade, iar sâmbătă temperaturile cresc ușor, până la 13 grade.

La munte: iarna revine

La munte, ninsorile revin, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali. Vântul bate cu putere, cu rafale de până la 130 km/h, iar stratul de zăpadă crește. Joi și vineri se menține vremea rece, cu ninsoare viscolită pe creste, iar sâmbătă continuă să ningă, chiar dacă vântul mai slăbește.

