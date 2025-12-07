Vremea azi, 7 decembrie: o zi blândă de iarnă, cu ploaie ușoară

Duminică, 7 2025, ne întâmpină cu o atmosferă tipică de început de iarnă, dar cu temperaturi surprinzător de blânde pentru această perioadă a anului. Dacă locuiți în București sau în zonele adiacente, fiți gata să scoateți umbrela, deoarece prognoza indică șanse de ploaie ușoară pe tot parcursul zilei.

Temperatură și senzația termică

se vor menține la cote ridicate pentru luna decembrie, ajungând la o maximă de aproximativ 6°C în timpul zilei. Noaptea, vremea va rămâne relativ caldă, cu o minimă în jurul valorii de 4°C.

Totuși, senzația de frig va fi mai accentuată! Din cauza umidității crescute (86% la primele ore ale dimineții) și a vântului ușor din nord-est (în jur de 5 mph), temperatura resimțită (cunoscută și ca feels like) va fi mai scăzută, în jurul valorii de 1°C. Așadar, chiar dacă termometrul arată blândețe, nu uitați de îmbrăcămintea adecvată pentru a evita neplăcerile.

Precipitații

Principala caracteristică a vremea de azi, 7 decembrie 2025 este prezența norilor și șansele de precipitații. În timpul zilei, există o șansă de 20% să plouă ușor.

Pe măsură ce ne apropiem de seară, șansele de ploaie cresc la 40%. Cerul va fi predominant acoperit, iar indicele UV se menține la 0, reflectând lipsa expunerii la soare specifică sezonului rece. Nu vorbim de viscol sau zăpadă, ci mai degrabă de o ploaie măruntă, care poate fi neplăcută pentru cei care plănuiesc ieșiri în aer liber. Planificați-vă activitățile în interior sau asigurați-vă că aveți un impermeabil la îndemână.

Vânt și umiditate

Vântul va sufla slab din direcția nord/nord-est, cu o viteză constantă de circa 5 mph. Nu este un vânt puternic, dar contribuie la senzația de răcoare.

Umiditatea ridicată, de peste 84% pe parcursul zilei, poate influența starea generală de confort termic și poate crea condiții de ceață dimineața devreme sau seara târziu, afectând vizibilitatea în trafic. Conducătorii auto sunt sfătuiți să circule cu prudență, mai ales pe arterele din afara orașului.